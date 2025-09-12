Assassinato de Charlie Kirk: governador de Utah revela identidade de suspeito detido

Um homem suspeito de ter assassinado o influenciador conservador Charlie Kirk foi preso após uma caçada policial intensa, anunciaram nesta sexta-feira (12) as autoridades norte-americanas, dois dias após a morte do ativista. Pouco antes, o presidente Donald Trump já havia anunciado a prisão do suspeito durante uma entrevista à emissora Fox News.

Spencer Cox, governador do estado de Utah, afirmou em coletiva de imprensa que o suspeito do assassinato do ativista conservador americano Charlie Kirk foi identificado como Tyler Robinson. "Pegamos ele", declarou Cox.

O diretor da polícia federal (FBI), Kash Patel, explicou que o suposto assassino, de 22 anos, foi capturado na noite de quinta-feira, por volta das 22h (horário local), após 33 horas de perseguição.

Donald Trump declarou mais cedo à Fox News que "alguém muito próximo" do suspeito o denunciou, acrescentando que o pai do acusado e um pastor tiveram papel importante na captura do jovem. A informação foi confirmada pelo governador de Utah.

Segundo Cox, na noite de quinta-feira (11), "um membro da família" do suspeito entrou em contato com um amigo, que notificou as autoridades informando que "Robinson havia confessado ou insinuado envolvimento" no assassinato de Kirk.

Quem é Tyler Robinson

Primogênito de três irmãos, Tyler Robinson, vivia com a família no condado de Washington, no extremo sudoeste do estado, próximo à fronteira com Nevada e Arizona, segundo o governador. Ele estudou nas escolas primária e secundária da cidade de St. George e não possui antecedentes criminais no estado, conforme a imprensa americana. Fotos publicadas nas redes sociais por sua mãe, Amber, parecem mostrar uma família unida.

"Durante 33 horas, rezei para que (...) não fosse alguém daqui, mas de outro estado ou país", confessou o governador na sexta-feira, sobre o autor do disparo que matou Charlie Kirk com um tiro no pescoço, durante um debate público em um campus universitário. "Mas aconteceu aqui, e era um dos nossos", reconheceu.

O suspeito é um eleitor registrado nesse estado majoritariamente republicano, mas não possui filiação política conhecida. Um membro da família relatou, no entanto, que "Robinson se tornou mais politizado nos últimos anos", segundo o governador Cox.

Esse familiar mencionou uma conversa recente com um parente, na qual Tyler Robinson comentou sobre a próxima visita de Charlie Kirk ao Utah e expressou sua hostilidade à figura e às opiniões do influenciador, fortemente conservadoras. Mensagens de tom antifascista foram encontradas nas munições recolhidas após o assassinato, informou Spencer Cox.

"Nas inscrições de três munições não utilizadas, lia-se: 'Ei, fascista! Toma essa!'", relatou o governador. Uma segunda cápsula trazia o refrão da famosa canção antifascista "Bella ciao", enquanto outras inscrições pareciam mais difíceis de interpretar, incluindo símbolos inspirados no universo dos videogames.

(Com agências)