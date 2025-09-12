Topo

Notícias

Após alta em julho, frete fica mais barato em agosto, aponta IFR

São Paulo

12/09/2025 12h11

São Paulo, 12 - De acordo com dados da última análise do Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), com base em dados da plataforma Repom, o preço médio do frete por quilômetro rodado no País voltou a registrar queda em agosto. O valor médio nacional passou de R$ 7,40 em julho para R$ 7,36 em agosto, recuo de 0,54%.A redução reflete a contração de alguns setores da indústria, já percebida nos últimos meses e o novo reflexo da política tarifária dos Estados Unidos, que diminuíram a demanda por transporte. A queda do dólar também ajudou a aliviar custos e com a taxa básica de juros mantida em 15% ao ano, o cenário permaneceu estável, favorecendo a retração.Alguns fatores evitaram uma queda maior. O escoamento da segunda safra de milho manteve a procura por transporte, o reajuste do piso da tabela de frete em julho ainda impactou os preços e o diesel registrou leve aumento no mês. Segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o diesel comum subiu 0,65% em agosto e foi vendido, em média, a R$ 6,19. O diesel S-10 avançou 0,81%, alcançando R$ 6,22."O resultado de agosto mostra como diferentes fatores se equilibraram. A menor atividade da indústria pressionou os preços para baixo, enquanto a safra de milho, a tabela de frete e o aumento do diesel impediram uma redução mais acentuada", explica Vinicios Fernandes, Diretor da Edenred Frete.Para os próximos meses, a expectativa é de pequenas oscilações no índice, influenciadas pelo comportamento dos combustíveis, pelo câmbio e por possíveis alterações regulatórias.O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição é levantada com base nos dados exclusivos das 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico

Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

Voo da United Airlines faz pouso de emergência no Japão e duas pessoas ficam feridas

Após alta em julho, frete fica mais barato em agosto, aponta IFR

Estudante é preso pela PF por suspeita de ameaçar matar Nikolas Ferreira

Estudante da USP assassinada em abril recebe diploma póstumo de mestrado

Após protestos que deixaram mais de 50 mortos, Nepal deve ter governo interino

Trabalhadores sul-coreanos voltam para casa após serem detidos nos EUA em operação contra imigração

Autoridades encontram slogans antifascistas inscritos na munição do assassino de Kirk

'Cápsula do tempo pré-histórica': tesouro de 5 mil anos é achado em pântano

Novas drogas circulam no Brasil; uma delas 25 vezes mais forte que fentanil