Anthony Martial assina com Monterrey de Sergio Ramos

12/09/2025 20h58

O atacante francês Anthony Martial foi anunciado nesta sexta-feira (12) como reforço do Monterrey, clube mexicano capitaneado pelo zagueiro espanhol Sergio Ramos.

"Anthony Martial se junta aos Rayados del Monterrey em definitivo e com contrato até 2027, com opção de mais um ano", anunciou o clube num comunicado publicado em seu site.

"Anthony será o primeiro jogador francês da história do clube", enfatizou o Monterrey.

Os 'Rayados' destacaram a "velocidade, técnica individual e versatilidade como atacante" de Martial, de 29 anos, que chegou do AEK Atenas, da Grécia.

Em seu novo clube, Martial vai reencontrar três jogadores que foram seus companheiros no Sevilla, durante a temporada 2021-2022: o meio-campista espanhol Oliver Torres, o atacante argentino Lucas Ocampos e o ponta mexicano Jesús Corona.

Além disso, o francês, que não joga pelos 'Bleus' desde 2021, vai dividir o vestiário com duas estrelas espanholas: Sergio Ramos e o meio-campista Sergio Canales.

O México será o quinto país na carreira de Martial, que já foi considerado um dos maiores talentos da França. Ele já jogou em seu país natal (Lyon e Monaco), Inglaterra (Manchester United), Espanha (Sevilla) e, mais recentemente, Grécia (AEK Atenas).

Martial estreou na seleção francesa em 2015 e disputou 30 partidas, marcando dois gols. Ele venceu a Liga das Nações da Uefa em 2021 e chegou à final da Eurocopa-2016, perdida para Portugal.

O Monterrey, comandado pelo técnico espanhol Domènec Torrent, lidera atualmente o Apertura-2025, com 18 pontos em sete partidas.

Fundado em 1945, o time foi campeão da liga mexicana cinco vezes: México-1986, Clausura-2003, Apertura-2009, Apertura-2010 e Apertura-2019.

