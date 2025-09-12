Topo

Notícias

Anistiar autor de crime contra a democracia é inconstitucional, diz jurista

Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília em dia decisivo de julgamento no STF - Pedro Ladeira/Folhapress
Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília em dia decisivo de julgamento no STF Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 13h56

A proposta de anistia para Jair Bolsonaro e aliados por crimes contra a democracia é inconstitucional, sustenta o jurista Pedro Serrano no UOL News, do Canal UOL.

Serrano explica que a Constituição proíbe anistia para crimes que reduzam o Estado Democrático de Direito, e que iniciativas do Congresso para anular sentenças do Judiciário representam desvio de função e ativismo legislativo.

[A anistia] é evidentemente inconstitucional, dou algumas razões para isso. Primeiro que a nossa Constituição estabelece como cláusula pétrea, ou seja, nem por decisão de três quintos do Congresso Nacional pode ser tendente a reduzir o Estado Democrático de Direito. Veja que não é só contrariar a democracia, é tendente a reduzir o alcance do Estado Democrático de Direito.Pedro Serrano, advogado constitucionalista

Se você anistia alguém que acabou de cometer um crime, contra a democracia, você está retirando do Estado Democrático mecanismos que eles tendem a se defender. Ou seja, você está reduzindo o alcance da democracia. Então há uma inconstitucionalidade aí no mérito, porque ofende cláusula pétrea da Constituição.Pedro Serrano

O jurista ainda critica a tentativa de parlamentares de substituir o Judiciário em seu papel constitucional, alertando para os riscos do ativismo legislativo.

A atitude é querer substituir o Judiciário no seu papel de aplicar a ordem jurídica penal. É querer substituir o judiciário no juízo de justiça que o Judiciário tem e esse não é o papel do poder legislativo. Há aí um evidente ativismo legislativo que invade competência do Supremo e é o Supremo quem é o guardião da Constituição.Pedro Serrano

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

CDC dos EUA concederá bolsa de pesquisa sobre vacinas e autismo

Primeiro-ministro canadense visitará México para dialogar sobre comércio e investimentos

1ª ligação de fornecimento de biometano do País é inaugurada no interior de SP

Cid deve pedir retirada de tornozeleira e ser o primeiro condenado livre

Japão atinge recorde de quase 100 mil centenários

Embaixada dos EUA reproduz texto chamando Moraes de 'violador de direitos'

Prisioneiros libertados agradecem a Trump, mas alguns dizem que preferiam ter ficado em Belarus

EUA voltam a dizer que condenação de Bolsonaro é parte de 'perseguição e censura' de Moraes

Israel rejeita declaração da Assembleia Geral da ONU sobre solução de dois Estados

Autoridades do governo Trump devem ligar mortes de crianças a vacinas contra Covid, informa Washington Post

Libanês que matou esposa e enteados tem histórico de violência doméstica