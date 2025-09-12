Anistia é mal-assombrada, diz Orlando Silva: 'É inaceitável negociar'

O avanço das articulações para anistiar envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama golpista preocupa o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), que vê riscos de instabilidade política e alerta para pressão de aliados de Tarcísio de Freitas em Brasília, como afirmou em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL. Para o parlamentar, o governo Lula (PT) deve tratar a questão como "inegociável".

O tema opõe Congresso e Supremo Tribunal Federal, trava votações importantes e alimenta discursos de crise, especialmente enquanto o governador de São Paulo busca consolidar apoio bolsonarista para uma eventual candidatura à presidência da República em 2026.

Houve um fato político na semana passada com a ida de Tarcísio de Freitas à Brasília. Ele fez uma série de reuniões e eu tenho notícia que ele pressionou muito, inclusive o presidente da Câmara [Hugo Motta], para pautar o assunto.

O fato relevante foi o anúncio de três lideranças, do União Brasil, do Republicanos e do Progressistas, ao Colégio de Líderes sobre o interesse em pautar o assunto. Eles afirmaram que orientarão a favor da aprovação de uma proposta de anistia. Sabe-se lá Deus qual é essa proposta? Ela é mal-assombrada, que ninguém nunca viu o texto. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

O deputado reforça que a sociedade precisa ficar alerta para os riscos da anistia ser votada e seus efeitos sobre as instituições.

Eu não menosprezo o risco de essa proposta ser pautada. É importante que a sociedade brasileira esteja alerta, atenta. Quem quer votar anistia quer aumentar a crise no Brasil e aumentar o estresse. Se por acaso o Congresso Nacional aprová-la, além de mostrar cumplicidade com criminosos do 8 de janeiro, seria uma provocação ao Supremo Tribunal Federal.

Ao Supremo, não caberá outra alternativa que não seja declarar inconstitucional uma proposta desse tipo. Quem está defendendo isso quer aumentar a instabilidade. Já temos pouca crise. A turma está querendo aumentar a instabilidade política no país e dar razão às narrativas e ao discurso anti-Supremo. É isso o que essa gente quer. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

'Isenção do IR é inegociável', diz Orlando Silva, que rejeita troca por anistia

Orlando Silva defende a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil como prioridade nacional e rejeita qualquer acordo que envolva esta ou outra proposta de interesse nacional e condicione o benefício fiscal à anistia dos condenados do 8 de janeiro.

Votar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma necessidade e uma urgência do país. Isso tem um impacto econômico muito grande, pois melhora a vida das pessoas e aumenta a renda das famílias. Isso, na minha percepção, deveria ser tratado como inegociável por parte do governo.

Eu sou da base do governo Lula e o apoio, mas em nenhuma hipótese votarei a favor de qualquer anistia e deixarei de lutar para que esse tema não vá à pauta. Se alguém do governo pensa em fazer corpo mole com anistia para poder permitir a votação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, temo que não vai entregar o resultado. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

'Eleição será dura, mas Lula é favorito', avalia Orlando Silva

Orlando Silva prevê uma disputa acirrada nas urnas em 2026, mas considera Lula favorito. O parlamentar destaca ainda avanços na regulação de plataformas digitais e IA no Congresso..

A eleição presidencial no Brasil, polarizado como ele é hoje, é sempre muito dura e difícil. Não imagino alguém com a ampla maioria no resultado eleitoral. Vejo a eleição muito dura e disputada, mas com o presidente Lula como favorito.

A minha impressão é que Bolsonaro, logo que anunciar o apoio a Tarcísio de Freitas, crescentemente será colocado de lado porque é tóxico. O Tarcísio, nesse momento, fez o gesto pressionando pela anistia, atacando o STF. Tenho dito que Tarcísio de Freitas beijou a cruz se vinculando ao que tem de autoritário no Brasil para que ele possa ter essa indicação, esse dedaço do Bolsonaro. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP).

