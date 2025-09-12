Topo

Notícias

Alckmin sobre julgamento de Bolsonaro: PF, PGR e STF cumpriram missão de defender a democracia

Brasília

12/09/2025 19h17

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou nesta sexta-feira, 12, o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Segundo Alckmin, o Brasil deve "um reconhecimento justo e necessário" à Polícia Federal (PF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), "pelo cumprimento exemplar da sua missão de defender as liberdades, defendendo a democracia".

"É necessário fazer esse reconhecimento ao trabalho exemplar feito pelas três instituições", completou ele, em entrevista a jornalistas durante agenda em Sorriso (MT). "O que faz diferença são boas instituições. As instituições são permanentes", finalizou.

Tarifaço

Alckmin também comentou o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Ele destacou a exclusão da celulose, que estava com tarifa de 10% e veio para zero nesta semana.

O vice-presidente voltou a dizer que o Brasil "não é problema" para os americanos, em razão do superávit comercial que os EUA têm. "O Brasil ajuda a balança comercial americana. E nós vamos trabalhar para excluir mais setores e reduzir esta alíquota."

"Nós estamos trabalhando para resolver essa questão do tarifaço permanentemente. E acreditamos que é possível avançar", pontuou.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 8,6 milhões; confira dezenas sorteadas

Acordo Mercosul-Efta será assinado em 16 de setembro, diz Itamaraty

Com prêmio acumulado de R$ 2,5 milhões, veja números sorteados da Lotomania

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 7,8 milhões; confira dezenas

Fitch rebaixa nota da dívida da França por incerteza orçamentária

Carro de amigos que desapareceram ao cobrar dívida é encontrado no PR

Israel classifica como 'vergonhosa' decisão da ONU sobre Estado palestino

Presidente do México ataca reportagem da Reuters sobre papel da CIA na guerra às drogas no país

'Rezei para assassino de Kirk não ser um de nós', diz governador de Utah

Alckmin sobre julgamento de Bolsonaro: PF, PGR e STF cumpriram missão de defender a democracia

El Salvador é o país com 'deterioro mais rápido' da democracia na América Latina, diz relatório