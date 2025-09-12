Topo

Agente de imigração mata em Chicago um imigrante ilegal em fuga

12/09/2025 15h47

Um policial do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) matou a tiros um imigrante ilegal em Chicago nesta sexta-feira (12), depois que o homem o arrastou com seu carro enquanto tentava fugir, informaram as autoridades.

Os incidentes violentos entre os agentes do ICE, que andam armados, e os imigrantes indocumentados são relativamente raros.

Segundo o Departamento de Segurança Nacional, o homem "se recusou a seguir as ordens das forças da lei e jogou seu carro contra os agentes" durante uma abordagem de trânsito do ICE.

"Um dos agentes do ICE foi atingido pelo carro e arrastado por uma distância considerável. Temendo por sua vida, o agente disparou sua arma", segundo o comunicado.

De acordo com as autoridades, o homem que se tentava deter era "um estrangeiro ilegal criminoso com antecedentes de direção imprudente" que havia entrado nos Estados Unidos "em data e hora desconhecidas".

Chicago é uma das cidades na mira do governo Trump por sua condição de cidade santuário. Suas autoridades se recusam a colaborar com os planos de controle e deportação do mandatário republicano.

Trump reiterou nesta sexta-feira que sua intenção é enviar a Guarda Nacional para combater essa situação na maior cidade de Illinois, como parte de seus planos de enfrentar a violência criminosa nas grandes cidades do país, governadas majoritariamente por democratas.

