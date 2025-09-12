Topo

Notícias

Agência dos EUA investiga Google e Amazon por práticas ilegais em venda de anúncios, diz fonte

12/09/2025 15h18

(Reuters) - A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos está investigando se a Amazon.com e o Google, da Alphabet, enganaram anunciantes que colocam anúncios em seus sites, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira.

As investigações estão sendo conduzidas pela unidade de proteção ao consumidor da FTC e se concentram em saber se a Amazon e a Alphabet divulgaram adequadamente os termos e preços dos anúncios.

A Alphabet não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Amazon se recusou a comentar.

A FTC está buscando detalhes sobre os leilões de publicidade da Amazon e se ela divulgou "preços de reserva" para alguns anúncios de pesquisa, de acordo com a fonte. O preço de reserva se refere ao preço mínimo que os anunciantes devem aceitar antes de poderem comprar um anúncio.

A agência também está examinando as práticas do Google, incluindo seu processo interno de precificação e se aumentou o custo dos anúncios de maneiras que não foram divulgadas aos anunciantes, disse a fonte.

A Bloomberg News noticiou o fato pela primeira vez.

Tanto o Google quanto a Amazon estão sendo julgados neste mês em processos separados movidos por agências federais.

A FTC processou a Amazon em Seattle por supostamente inscrever usuários no Prime sem seu conhecimento e dificultar o cancelamento do serviço.

O Departamento de Justiça dos EUA está tentando forçar o Google a vender ferramentas de tecnologia de publicidade para resolver o que um juiz da Virgínia considerou monopólios ilegais.

Ambos os casos estão programados para ir a julgamento em 22 de setembro. 

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru e Jody Godoy em Nova York)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

STF tem até 60 dias para divulgar acórdão após condenar Bolsonaro

Funcionária é vítima de racismo no 1º dia de trabalho em farmácia de SP

EUA repetem que condenação de Bolsonaro se dá por 'perseguição e censura' de Moraes

EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pedem trégua humanitária de três meses no Sudão

Assassinato de Charlie Kirk: governador de Utah revela identidade de suspeito detido

Nepal elege ex-juíza como premiê interina após indicação de protestantes

UE pode prescindir do gás russo em um ano, diz secretário de Energia dos EUA

Brasil apresenta fundo de florestas em Nova York a líderes mundiais para angariar apoio e recursos

'Tragédia', diz homem que debatia com Kirk antes de assassinato

Executor de líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia

Idoso morre após ser atacado por 4 pitbulls no RS