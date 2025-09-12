Agência dos EUA investiga Google e Amazon por práticas ilegais em venda de anúncios, diz fonte
(Reuters) - A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos está investigando se a Amazon.com e o Google, da Alphabet, enganaram anunciantes que colocam anúncios em seus sites, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira.
As investigações estão sendo conduzidas pela unidade de proteção ao consumidor da FTC e se concentram em saber se a Amazon e a Alphabet divulgaram adequadamente os termos e preços dos anúncios.
A Alphabet não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Amazon se recusou a comentar.
A FTC está buscando detalhes sobre os leilões de publicidade da Amazon e se ela divulgou "preços de reserva" para alguns anúncios de pesquisa, de acordo com a fonte. O preço de reserva se refere ao preço mínimo que os anunciantes devem aceitar antes de poderem comprar um anúncio.
A agência também está examinando as práticas do Google, incluindo seu processo interno de precificação e se aumentou o custo dos anúncios de maneiras que não foram divulgadas aos anunciantes, disse a fonte.
A Bloomberg News noticiou o fato pela primeira vez.
Tanto o Google quanto a Amazon estão sendo julgados neste mês em processos separados movidos por agências federais.
A FTC processou a Amazon em Seattle por supostamente inscrever usuários no Prime sem seu conhecimento e dificultar o cancelamento do serviço.
O Departamento de Justiça dos EUA está tentando forçar o Google a vender ferramentas de tecnologia de publicidade para resolver o que um juiz da Virgínia considerou monopólios ilegais.
Ambos os casos estão programados para ir a julgamento em 22 de setembro.
(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru e Jody Godoy em Nova York)