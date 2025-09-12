Topo

Agência de aviação dos EUA propõe multar Boeing em US$3,1 milhões por violações de segurança

12/09/2025 14h50

WASHINGTON (Reuters) - A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos propôs nesta sexta-feira multar a Boeing em US$3,1 milhões por uma série de violações de segurança, incluindo ações ligadas à emergência em pleno voo do 737 MAX 9 da Alaska Airlines em janeiro de 2024 e por interferir na independência das autoridades de segurança.

A FAA encontrou centenas de violações do sistema de qualidade na fábrica do 737 da Boeing em Renton, Washington, e na fábrica do 737 da Spirit AeroSystems , subcontratada da Boeing, em Wichita, Kansas.

A FAA também afirmou que a Boeing apresentou duas aeronaves que não estavam em condições de voar à FAA para obter certificados de aeronavegabilidade e não seguiu as regras de seu sistema de qualidade.

(Reportagem de David Shepardson)

