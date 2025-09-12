Agência ambiental dos EUA vai cortar relatórios de emissões de poluentes

A EPA (Agência de Proteção Ambiental) dos EUA anunciou hoje uma proposta para acabar com a exigência de que usinas e indústrias reportem suas emissões de gases de efeito estufa, o que é feito desde 2010. Essa coleta de dados é uma ferramenta essencial para monitorar o dióxido de carbono, o metano e outros gases que impulsionam as mudanças climáticas.

O que aconteceu

EPA quer encerrar monitoramento de emissões industriais. A proposta encerraria a exigência de que empresas como usinas a carvão, refinarias de petróleo, siderúrgicas e outras instalações industriais em todo o país reportem suas emissões.

EPA chama relatório de gases de "burocracia inútil". O administrador da EPA, Lee Zeldin, afirmou que a medida cumpre a promessa de Trump de promover a "dominância energética", chamando o programa de relatórios de "burocracia inútil". Segundo ele, o corte pode gerar economia de US$ 2,4 bilhões para empresas —número não verificado de forma independente.

Por que importa. Desde 2010, cerca de 8 mil instalações — entre termelétricas a carvão, refinarias e siderúrgicas — são obrigadas a reportar emissões de CO2, metano e outros gases. Esses dados orientam políticas públicas, dão transparência a investidores e comunidades locais e são enviados à ONU como parte do Acordo de Paris. Sem eles, críticos alertam que o governo federal perde a capacidade de medir e reduzir emissões de forma efetiva.

O que dizem. Em entrevista ao New York Times, Joseph Goffman, ex-chefe da divisão de ar da EPA no governo de Joe Biden, "estão retirando a capacidade prática do governo federal de fazer o básico em política climática."

Contexto

EUA recuam em políticas climáticas. O governo Trump vem apagando menções a mudanças climáticas de sites oficiais e reduzindo verbas de pesquisa. Em julho, a EPA iniciou a revogação do parecer científico que sustenta a autoridade legal para regular gases de efeito estufa. Os EUA já perderam o prazo de 2024 para reportar suas emissões à ONU e seguem em processo de saída do Acordo de Paris.