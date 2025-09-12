Topo

Açúcar faz mal sempre? Veja quanto dá para comer sem culpa

Sobremesa pode estar na dieta, desde que com moderação Imagem: Getty Images
12/09/2025 14h34

Fãs de doce costumam sofrer ao tentar seguir uma alimentação saudável por acreditar que precisam cortar sobremesas de vez. Mas não é bem assim. Hoje se sabe que o açúcar pode, sim, fazer parte da dieta — desde que em equilíbrio.

O problema está no excesso, especialmente do tipo refinado, que se esconde não só em bolos e chocolates, mas também em cafés adoçados, bebidas industrializadas e até em alimentos aparentemente "inocentes".

Veja algumas dicas para manter a sobremesa no cardápio sem que ela pese na balança.

Existe hora certa para comer doce?

Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Como o açúcar é um carboidrato simples, que é liberado rapidamente na corrente sanguínea, muita gente aposta em consumi-lo antes da atividade física, quando esse "combustível" pode ser útil. Mas sobremesas ricas em gordura podem gerar desconforto no estômago durante o treino.

Outra estratégia difundida é comer o doce após a refeição, o que, em tese, reduziria o índice glicêmico dele, isto é, a velocidade que ele chega na corrente sanguínea. O problema é que, nesse caso, a pessoa já ingeriu calorias suficientes, e o doce pode se transformar em um extra nada inofensivo.

No entanto, na prática, o horário importa menos do que a quantidade total de açúcar ao longo do dia. Porém há um detalhe: comer doce de estômago vazio pode gerar um pico de energia seguido de cansaço e fome —o famoso "rebote".

Qual a dose segura por dia?

A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 5% a 10% das calorias diárias venham do açúcar. Isso equivale a uma ou duas porções pequenas, como uma fatia de bolo. Mas atenção, essa conta inclui tudo — desde o açúcar do café até os "disfarçados" nos rótulos, como frutose, xarope de milho, maltodextrina e glucose.

Mais perigoso que o açúcar?

Muitas sobremesas carregam outro ingrediente preocupante: a gordura. Um grama de açúcar tem 4 calorias; já um grama de gordura fornece 9. Tortas, pavês, sorvetes e bolachas recheadas costumam trazer creme de leite, manteiga e gordura vegetal interesterificada, elevando a ingestão de gorduras saturadas, as mais associadas a problemas metabólicos.

Ou seja, nem sempre é o açúcar o maior vilão do seu doce favorito.

Como reduzir sem sofrer

A saída mais saudável é evitar ultraprocessados e apostar em doces caseiros, feitos com poucos ingredientes e frutas. Goiabada, doce de banana, abóbora ou mamão, por exemplo, já trazem dulçor natural, o que permite reduzir a quantidade de açúcar adicionada.

Outro ponto é a forma de comer. Mastigar devagar, prestar atenção na textura e no sabor e evitar distrações pode aumentar a sensação de prazer, mesmo com porções menores.

No entanto, vale ressaltar que essas orientações se aplicam a quem não tem condições de saúde específicas, como diabetes ou obesidade. Nestes casos, é necessário ajustar a ingestão de açúcar com acompanhamento profissional.

*Com informações de reportagem publicada em 09/10/2019

