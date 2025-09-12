Açúcar faz mal sempre? Veja quanto dá para comer sem culpa
Fãs de doce costumam sofrer ao tentar seguir uma alimentação saudável por acreditar que precisam cortar sobremesas de vez. Mas não é bem assim. Hoje se sabe que o açúcar pode, sim, fazer parte da dieta — desde que em equilíbrio.
O problema está no excesso, especialmente do tipo refinado, que se esconde não só em bolos e chocolates, mas também em cafés adoçados, bebidas industrializadas e até em alimentos aparentemente "inocentes".
Veja algumas dicas para manter a sobremesa no cardápio sem que ela pese na balança.
Existe hora certa para comer doce?
Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Como o açúcar é um carboidrato simples, que é liberado rapidamente na corrente sanguínea, muita gente aposta em consumi-lo antes da atividade física, quando esse "combustível" pode ser útil. Mas sobremesas ricas em gordura podem gerar desconforto no estômago durante o treino.
Outra estratégia difundida é comer o doce após a refeição, o que, em tese, reduziria o índice glicêmico dele, isto é, a velocidade que ele chega na corrente sanguínea. O problema é que, nesse caso, a pessoa já ingeriu calorias suficientes, e o doce pode se transformar em um extra nada inofensivo.
No entanto, na prática, o horário importa menos do que a quantidade total de açúcar ao longo do dia. Porém há um detalhe: comer doce de estômago vazio pode gerar um pico de energia seguido de cansaço e fome —o famoso "rebote".
Qual a dose segura por dia?
A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 5% a 10% das calorias diárias venham do açúcar. Isso equivale a uma ou duas porções pequenas, como uma fatia de bolo. Mas atenção, essa conta inclui tudo — desde o açúcar do café até os "disfarçados" nos rótulos, como frutose, xarope de milho, maltodextrina e glucose.
Mais perigoso que o açúcar?
Muitas sobremesas carregam outro ingrediente preocupante: a gordura. Um grama de açúcar tem 4 calorias; já um grama de gordura fornece 9. Tortas, pavês, sorvetes e bolachas recheadas costumam trazer creme de leite, manteiga e gordura vegetal interesterificada, elevando a ingestão de gorduras saturadas, as mais associadas a problemas metabólicos.
Ou seja, nem sempre é o açúcar o maior vilão do seu doce favorito.
Como reduzir sem sofrer
A saída mais saudável é evitar ultraprocessados e apostar em doces caseiros, feitos com poucos ingredientes e frutas. Goiabada, doce de banana, abóbora ou mamão, por exemplo, já trazem dulçor natural, o que permite reduzir a quantidade de açúcar adicionada.
Outro ponto é a forma de comer. Mastigar devagar, prestar atenção na textura e no sabor e evitar distrações pode aumentar a sensação de prazer, mesmo com porções menores.
No entanto, vale ressaltar que essas orientações se aplicam a quem não tem condições de saúde específicas, como diabetes ou obesidade. Nestes casos, é necessário ajustar a ingestão de açúcar com acompanhamento profissional.
*Com informações de reportagem publicada em 09/10/2019