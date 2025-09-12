Topo

Acordo amplia presença da agricultura familiar nas refeições em hospitais universitários

São Paulo

12/09/2025 16h20

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para ampliar a presença da agricultura familiar nas compras públicas da rede hospitalar federal.

A parceria assegura que 30% das refeições servidas nas unidades hospitalares federais da Rede Ebserh sejam adquiridas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra Institucional (CI).

A Conab estima que 17 bilhões de refeições são produzidas anualmente para pacientes e trabalhadores em serviço.

