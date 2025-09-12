Ação diz que Tesla de Musk contrata portadores de visto em vez de norte-americanos para poder pagar menos

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - A Tesla, empresa de veículos elétricos liderada pelo bilionário Elon Musk, foi acusada em uma ação judicial nesta sexta-feira de favorecer portadores de visto em detrimento de norte-americanos ao tomar decisões de emprego para poder pagar menos.

De acordo com uma proposta de ação coletiva apresentada no tribunal federal de San Francisco, a Tesla viola a lei federal de direitos civis por meio de sua "preferência sistemática" para contratar portadores de visto e demitir cidadãos norte-americanos em taxas desproporcionais em comparação com portadores de visto.

A ação afirma que a Tesla depende de portadores de vistos H-1B para trabalhadores qualificados, inclusive em 2024, quando contratou cerca de 1.355 portadores de visto e demitiu mais de 6.000 trabalhadores no país, "a grande maioria" que se acredita ser cidadãos norte-americanos.

A Tesla, com sede em Austin, Texas, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

A ação foi movida pelo engenheiro de software Scott Taub e pela especialista em recursos humanos Sofia Brander, que disseram que a Tesla se recusou a contratá-los depois de saber que eles não precisariam de patrocínio para trabalhar, uma indicação de que eram cidadãos norte-americanos.

Taub disse que foi dissuadido de procurar um emprego depois de ser informado de que era "somente para H1B" e não foi convidado para uma entrevista para um segundo emprego. Brander disse que a Tesla não a entrevistou para dois empregos, embora ela tenha sido funcionária contratada duas vezes.

"Embora os trabalhadores com visto representem apenas uma fração do mercado de trabalho dos Estados Unidos, a Tesla prefere contratar esses candidatos em vez de cidadãos norte-americanos, pois pode pagar aos funcionários dependentes de visto menos do que aos funcionários norte-americanos que realizam o mesmo trabalho, uma prática no setor conhecida como 'roubo de salário'", diz a denúncia.

A queixa desta sexta-feira citava uma postagem de 27 de dezembro de 2024 no X de Musk, um cidadão norte-americano naturalizado que nasceu e foi criado na África do Sul e teve um visto H-1B.

"A razão de eu estar nos Estados Unidos, juntamente com tantas pessoas importantes que construíram a SpaceX, a Tesla e centenas de outras empresas que tornaram os Estados Unidos fortes, é por causa do H1B", escreveu Musk.

Não está claro como os autores da ação planejam demonstrar a suposta discriminação sistêmica da Tesla em contratações e demissões em massa.

Daniel Kotchen, advogado dos autores da ação, não quis fazer comentários adicionais.

A ação judicial busca indenização para todos os cidadãos norte-americanos que se candidataram a empregos na Tesla nos Estados Unidos e não foram contratados, ou que trabalharam para a Tesla no país e foram demitidos.