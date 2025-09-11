Topo

Notícias

Zanin: Não é crível que Bolsonaro não tivesse participado de elaboração de minuta golpista

Brasília

11/09/2025 18h23

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que "não é crível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse anuído à elaboração do decreto da minuta do golpe e de discurso de "posse", que seria supostamente lido, após a concretização do golpe de Estado em 2022.

Segundo Zanin, o ex-presidente estava ciente de todas as ações dos outros integrantes da organização criminosa, "anuindo" a cada passo e até "tomando a frente para conclamar a população" a adotar "atos concretos" pela ruptura institucional. "Era o líder a ser seguido pelos demais integrantes da organização criminosa."

As ponderações ocorreram enquanto Zanin finalizava a conclusão de seu voto sobre as imputações feitas a Jair Bolsonaro. Antes disso, o ministro já havia encaminhado seu voto pela condenação do ex-presidente e de seus aliados, tornando Bolsonaro o primeiro ex-chefe do Executivo a ser condenado por golpe de Estado. "Julgo procedente a pretensão punitiva em relação a este réu", apontou Zanin.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

'Nem o Fux seria capaz de ser igual a você', ironiza Lula em evento

Zanin faz 4 a 1 pela condenação de Bolsonaro por golpe de Estado

Trump diz estar surpreso com resultado do julgamento de Bolsonaro no STF

STF: 1ª Turma começa a analisar dosimetria da pena de condenados por tentativa de golpe

Zanin: Não é crível que Bolsonaro não tivesse participado de elaboração de minuta golpista

Bolsonaro vai para a cadeia? Entenda a decisão da Primeira Turma do STF

Uruguai vai fechar 2025 com amistosos contra México e Estados Unidos

Zanin dá quarto voto e define condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe

Trump chama condenação de Bolsonaro por golpe de Estado de "muito surpreendente"

Bad Bunny evita shows nos EUA por risco de batidas contra imigrantes

Bolsonaro é condenado por tentativa de golpe de Estado