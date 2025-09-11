Zanin indica que condenará Bolsonaro por crime contra Estado de Direito

O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, se manifestou pela primeira fez sobre as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta tarde e indicou concordar com a condenação dele por crimes contra o Estado de Direito.

O que aconteceu

Zanin se manifestou após Alexandre de Moraes exibir vídeo de discurso de Bolsonaro no 7 de setembro de 2021. Episódio faz parte da denúncia da PGR e, no discurso, Bolsonaro atacou diretamente Moraes, chegando a chamar ele de "canalha" e pedir sua saída do tribunal sob aplausos de seus apoiadores que estavam na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ministro aproveitou exibições para comentar. Como presidente da Turma ele é o responsável por conduzir todas as sessões e tem se mantido em silêncio ao longo do julgamento. Diante do material exposto por Moraes hoje, ele decidiu se manifestar. "Me parece que essa figuração é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito", afirmou.

Moraes exibiu vídeos após pedir um aparte na manifestação da minsitra Cármen Lúcia. Iniciativa ocorre após o ministro Luiz Fux surpreender a todos ontem com um voto que absolveu Jair Bolsonaro e condenou somente Mauro Cid e Braga Netto. Moraes dedicou sua fala a reafirmar a gravidade dos fatos e a participação do ex-presidente.

Para Moraes, episódios trazidos pela denúncia e pela investigação da PF comprovam participação do ex-presidente. Em determinado ponto, Moraes chegou a afirmar que as fotos dos manifestantes não mostravam ninguém pedindo "Mauro Cid presidente" ou "Braga Netto presidente", em referência aos dois que Fux votou pela condenação por crime de abolição do Estado de Direito.

Denúncia aponta fatos desde julho de 2021 até protestos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Para Moraes e Dino, fatos comprovam os crimes apontados pela PGR. Fux é o único a discordar dessa interpretação até o momento.

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo.

Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília.