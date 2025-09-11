Topo

Notícias

Zanin indica que condenará Bolsonaro por crime contra Estado de Direito

do UOL

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

11/09/2025 16h05Atualizada em 11/09/2025 16h07

O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, se manifestou pela primeira fez sobre as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta tarde e indicou concordar com a condenação dele por crimes contra o Estado de Direito.

O que aconteceu

Zanin se manifestou após Alexandre de Moraes exibir vídeo de discurso de Bolsonaro no 7 de setembro de 2021. Episódio faz parte da denúncia da PGR e, no discurso, Bolsonaro atacou diretamente Moraes, chegando a chamar ele de "canalha" e pedir sua saída do tribunal sob aplausos de seus apoiadores que estavam na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ministro aproveitou exibições para comentar. Como presidente da Turma ele é o responsável por conduzir todas as sessões e tem se mantido em silêncio ao longo do julgamento. Diante do material exposto por Moraes hoje, ele decidiu se manifestar. "Me parece que essa figuração é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito", afirmou.

Moraes exibiu vídeos após pedir um aparte na manifestação da minsitra Cármen Lúcia. Iniciativa ocorre após o ministro Luiz Fux surpreender a todos ontem com um voto que absolveu Jair Bolsonaro e condenou somente Mauro Cid e Braga Netto. Moraes dedicou sua fala a reafirmar a gravidade dos fatos e a participação do ex-presidente.

Para Moraes, episódios trazidos pela denúncia e pela investigação da PF comprovam participação do ex-presidente. Em determinado ponto, Moraes chegou a afirmar que as fotos dos manifestantes não mostravam ninguém pedindo "Mauro Cid presidente" ou "Braga Netto presidente", em referência aos dois que Fux votou pela condenação por crime de abolição do Estado de Direito.

Denúncia aponta fatos desde julho de 2021 até protestos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Para Moraes e Dino, fatos comprovam os crimes apontados pela PGR. Fux é o único a discordar dessa interpretação até o momento.

Participaram desta cobertura
Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo.
Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Conmebol troca sede da final da Copa Sul-Americana de 2025

Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem mencionar Israel

Primeira turma do STF tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Primeira Turma do STF forma maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por trama golpista

Zanin indica que condenará Bolsonaro por crime contra Estado de Direito

'Sempre votei do mesmo jeito': as alfinetadas de Cármen a Fux

Zanin diz que ataque de Bolsonaro a Moraes em 2021 é 'figura de coação institucional'

Datafolha: aprovação de Lula sobe para 33%, maior porcentual desde dezembro de 2024

Autoridades dos EUA encontram rifle e divulgam fotos na busca pelo assassino de Charlie Kirk

Maioria do STF vota pela condenação de Bolsonaro na trama golpista