Em recado a Tarcísio, Zanin diz que condenação é que 'pacifica' o país

Último a votar no julgamento da trama golpista, o ministro Cristiano Zanin afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) liderou uma organização criminosa com funções delimitadas e participação direta das Forças Armadas com o intuito de dar um golpe de Estado.

Para Zanin, a responsabilização adequada dos agentes que atuaram pela ruptura institucional é "elemento fundamental para a pacificação nacional e a consolidação do Estado democrático de Direito".

O ministro citou outros golpes de Estado, como o de 1937, para reforçar a necessidade de se punir agentes que atentam contra a Constituição e a democracia brasileiras.

A fala é um recado a quem defende a anistia como forma de pacificar o país —caso do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo Tarcísio, o Brasil já concedeu outras anistias e, por isso, não seria uma "heresia" defender um novo perdão a condenados pela Justiça.

O mais novo integrante da Corte ressaltou que, com o auxílio dos demais condenados, Bolsonaro montou uma organização criminosa com o objetivo de se manter no poder à revelia da vontade popular expressada nas urnas eletrônicas.

De perfil discreto, Zanin deixou escapar sua posição em relação à participação de Bolsonaro no crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito ainda durante o voto da ministra Cármen Lúcia.

Em um pequeno aparte, ele comentou que a prova, neste caso, se deu ainda em 7 de setembro de 2021, quando o ex-presidente incitou ataques contra o STF e a Moraes em ato na Avenida Paulista.

Cármen também pediu para comentar durante o voto de Zanin: "Se, no golpismo, quem atenta ao Estado democrático de Direito não é condenado, incentivam-se novas tentativas", afirmou.