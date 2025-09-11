Topo

Wall Street registra fechamentos recordes enquanto Tesla e Micron avançam

11/09/2025 17h15

Por Noel Randewich e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street registraram recordes de fechamento nesta quinta-feira, após alta da Tesla e da Micron Technology, enquanto dados sobre a inflação e o desemprego nos Estados Unidos alimentaram expectativas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros este mês.

Os preços ao consumidor dos EUA subiram mais do que o esperado em agosto e o aumento anual da inflação foi o maior em sete meses.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,84%, para 6.586,74 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,70%, para 22.039,60 pontos. O Dow Jones subiu 1,35%, para 46.104,89 pontos.

