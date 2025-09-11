Topo

Wall St sobe com apostas de corte de juros pelo Fed intactas após dados de inflação

11/09/2025 10h40

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira em Nova York, depois que os últimos dados de inflação fizeram pouco para alterar as expectativas do mercado de cortes nas taxas de juros, com ações de saúde e tecnologia liderando os ganhos.

Às 11h31 o índice Dow Jones subia 1,15%, aos 46.012,47 pontos, o S&P 500 tinha alta de 0,60%, aos 6.571,33 pontos, e o Nasdaq avançava 0,35%, aos 21.962,76.

Os preços ao consumidor nos EUA subiram mais do que o esperado em agosto, enquanto o aumento anual da inflação foi o maior em sete meses. Os dados, no entanto, não alteraram a perspectiva de corte de juros, já precificada.

A expectativa é que o Federal Reserve corte os juros em pelo menos 25 pontos-base na semana que vem, e os preços agora refletem apostas em três cortes consecutivos desta magnitude, um em cada reunião restante do ano.

"A inflação está se firmando, não tanto quanto esperávamos, mas se firmando mesmo assim... de uma forma que o mercado consegue digeri-la", disse Gary Schlossberg, estrategista global do Wells Fargo Investment Institute.

"Não estamos buscando um corte enorme como alguns esperavam... (os dados) podem moderar o entusiasmo do mercado por grandes cortes, mas (não) realmente alteram a trajetória na margem."

Em uma leitura separada, os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana encerrada em 6 de setembro ficaram em 263.000, superando as estimativas.

Os dados divulgados nesta quinta-feira seguem uma leitura da inflação ao produtor, que caiu inesperadamente, e uma série de indicadores econômicos que apontam para uma fraqueza contínua do mercado de trabalho.

Oito dos 11 subsetores do S&P 500 estavam em alta, com destaque para o de assistência médica.

(Reportagem de Purvi Agarwal e Shashwat Chauhan em Bengaluru)

