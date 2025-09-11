Topo

Voto de Fux para absolver Bolsonaro tem 429 páginas; veja na íntegra

O ministro do STF Luiz Fux vota no julgamento da trama golpista Imagem: Gustavo Moreno - 10.set.2025/STF
Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 11h28

O ministro do STF Luiz Fux levou mais de 12 horas ontem para ler o voto em que se manifestou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes relacionados à trama golpista. O documento escrito tem 429 páginas.

Veja a íntegra do voto

O que Fux disse

Pediu anulação de todo o processo. Ele disse que o STF não é a instância correta para o julgamento e pediu o envio do caso para a primeira instância.

Ataques a Poderes não configuram crime. Segundo o ministro, discursos com ataques a outros Poderes não servem para configurar o crime de abolição do Estado democrático de Direito. O mesmo serve para acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que, segundo Fux, significaram manifestação política com propósitos sociais.

Votou para inocentar Bolsonaro e a maioria dos demais réus. O ex-presidente está sendo julgado por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Já há dois votos pela condenação, os de Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Votou para condenar Braga Netto e Mauro Cid. No entanto, ele não concordou com a condenação pelos cinco crimes, só por abolição violenta do Estado democrático de Direito.

