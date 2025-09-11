Topo

Notícias

Voto de Cristiano Zanin ao vivo: assista julgamento de Bolsonaro no STF

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 16h51

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, é o quinto e último magistrado a votar no julgamento de Bolsonaro (PL). A sessão é transmitida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Onde assistir ao voto Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro?

O julgamento é exibido no UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão. e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

Julgamento deve seguir até amanhã (12). A expectativa é que os ministros discutam o tempo de pena dos réus condenados no último dia.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  1. Organização criminosa armada,
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito,
  3. Golpe de Estado,
  4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
  5. Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

EUA ameaçam tomar medidas contra estrangeiros que elogiem assassinato de Kirk

Em recado a Tarcísio, Zanin diz que condenação é que 'pacifica' o país

STF ainda vai decidir penas de Bolsonaro por trama golpista

Bolsonaro pode ser preso logo após ser condenado pela 1ª Turma do STF?

Brasil condena generais por tentativa de golpe pela 1ª vez na história

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados na ação penal por tentativa de golpe de Estado

Fux fica imóvel e calado em sessão permeada por piadas e recados sobre seu voto

Enner Valencia deixa Inter para jogar no Pachuca

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por chefiar trama golpista

Deportações vão atrasar abertura de fábrica da Hyundai nos EUA, diz CEO

Zanin rejeita questões preliminares levantadas pela defesas na ação penal do golpe