Voto de Cristiano Zanin ao vivo: assista julgamento de Bolsonaro no STF

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, é o quinto e último magistrado a votar no julgamento de Bolsonaro (PL). A sessão é transmitida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Julgamento deve seguir até amanhã (12). A expectativa é que os ministros discutam o tempo de pena dos réus condenados no último dia.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada, Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência e grave ameaça e Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.