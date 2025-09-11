Daniela Lima: 'Cármen Lúcia escreveu sozinha um voto longo e decisivo'

Como decana da turma e presidente da Justiça Eleitoral, a ministra do STF Cármen Lúcia preparou um voto detalhado, com peso institucional e atenção dos colegas. O ambiente é de deferência à ministra, que já protagonizou decisões importantes sobre Bolsonaro.

O voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento de Jair Bolsonaro na Primeira Turma do STF, é visto como decisivo para formar maioria pela condenação, diz a colunista do UOL Daniela Lima no UOL News, do Canal UOL.

A ministra preparou pessoalmente o voto, sem o auxílio de assessores ou juízes auxiliares. Ela fez questão de preparar sozinha, com base nas anotações que fez. E ontem, ela passou a sessão rascunhando muito, enquanto o colega falava. Daniela Lima, colunista do UOL

O fato de Cármen Lúcia ser decana e respeitada pelos seus pares deve ter uma importância durante o voto.

A ministra Carmen Lúcia tem duas coisas, né? É a decana da turma [...] e por isso é tratada lá dentro com especial deferência e estruturou e avisou os colegas estruturou um voto longuíssimo e este voto será inclusive, já se sabe, utilizado para defender a justiça eleitoral da qual ela é presidente. Daniela Lima

A ministra Carmen Lúcia é, por exemplo, também, principalmente, muito próxima, inclusive, da família do ministro Alexandre de Moraes. Então, entre esses atores que nós estamos listando aqui, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, a expectativa é de uma relação simbiótica na sessão de hoje. Daniela Lima

