PGR fez 'prova cabal' de tentativa de golpe, diz Cármen Lúcia

Durante a leitura de seu voto no julgamento da trama golpista, a ministra do STF Cármen Lúcia disse que a Procuradoria-Geral da República fez "prova cabal" da tentativa de golpe liderada, segundo ela, por Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Cármen é a quarta da Primeira Turma a votar no julgamento. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus. Já Luiz Fux votou apenas pela condenação de Mauro Cid e do general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

A ministra afirmou o grupo "desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático" de ataque às instituições democráticas. Cármen também defendeu o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. "A tentativa de desmoralizar o processo eleitoral é isso. Uma tentativa que vem marcada, de combalir mais e mais o Poder Judiciário veio marcada, com uma série de comportamentos delituosos, que foram se encadeando."

Cármen também citou a lei usada pela PGR na acusação da ação golpista. Segundo a ministra, não é possível discutir a legitimidade da legislação, já que ela foi assinada por quatro dos oito réus do chamado "núcleo crucial".

Lei para punir golpe de Estado foi assinada por Jair Bolsonaro e os ex-ministros Anderson Torres, Braga Netto e Augusto Heleno. "Não apenas é legítima, foi feita pelo Congresso e promulgada na forma da Constituição, como ainda não se podia dizer que não se desconhecia que tentaram abolir o Estado ou atentar contra os Poderes, porque quatro dos oito são exatamente os autores desta lei", afirmou a ministra.

Cármen afirmou que ação penal "pulsa o Brasil que me dói". Segundo a ministra, o processo da trama golpista é "quase um encontro do Brasil com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro".

A ministra citou a violência dos atos antidemocráticos. "O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal."

Moraes pede palavra e rebate Fux

Relator da ação penal, Moraes rebateu argumento usado pelo Fux de que os réus não formam organização criminosa. O ministro afirmou que o grupo acusado "queria calar o Judiciário e, ao mesmo tempo, se perpetuar no Poder". Moraes citou também o plano de assassinato encontrado pela Polícia Federal em que aponta que o grupo planejou matar Lula, Alckmin e o ministro relator.

Moraes exibiu as imagens do 8 de Janeiro e que Bolsonaro foi "ponta de lança" de discurso que caracteriza "novas ditaduras. "Aqui não está Mauro Cid presidente, aqui não está Braga Netto presidente", disse o ministro relator em referência a imagens dos protestos golpistas e em uma resposta direta a Fux.

No início de seu voto, Cármen concedeu também interrupção a Dino. Em indireta a Fux, que disse que não gostaria de ser interrompido, ela afirmou enfaticamente que concederia aparte para "todos". "Desde que rápidos, porque nós mulheres ficamos 2.000 anos caladas e queremos ter o direito de falar", afirmou. O voto de Fux durou mais de 12 horas.

Os crimes pelos quais os réus respondem no STF

Organização criminosa armada,

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

Tentativa de golpe de Estado,

Dano qualificado pela violência e grave ameaça e

Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso de Ramagem. Atualmente deputado federal, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações relativas aos episódios que ocorreram quando ele já possuía mandato de parlamentar, regra que está prevista na Constituição. Com isso, ele responde somente a três dos cinco crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo

Julia Affonso, Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília