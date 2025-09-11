PGR fez 'prova cabal' de tentativa de golpe, diz Cármen Lúcia
Durante a leitura de seu voto no julgamento da trama golpista, a ministra do STF Cármen Lúcia disse que a Procuradoria-Geral da República fez "prova cabal" da tentativa de golpe liderada, segundo ela, por Jair Bolsonaro (PL).
O que aconteceu
Cármen é a quarta da Primeira Turma a votar no julgamento. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus. Já Luiz Fux votou apenas pela condenação de Mauro Cid e do general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.
A ministra afirmou o grupo "desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático" de ataque às instituições democráticas. Cármen também defendeu o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. "A tentativa de desmoralizar o processo eleitoral é isso. Uma tentativa que vem marcada, de combalir mais e mais o Poder Judiciário veio marcada, com uma série de comportamentos delituosos, que foram se encadeando."
Cármen também citou a lei usada pela PGR na acusação da ação golpista. Segundo a ministra, não é possível discutir a legitimidade da legislação, já que ela foi assinada por quatro dos oito réus do chamado "núcleo crucial".
Lei para punir golpe de Estado foi assinada por Jair Bolsonaro e os ex-ministros Anderson Torres, Braga Netto e Augusto Heleno. "Não apenas é legítima, foi feita pelo Congresso e promulgada na forma da Constituição, como ainda não se podia dizer que não se desconhecia que tentaram abolir o Estado ou atentar contra os Poderes, porque quatro dos oito são exatamente os autores desta lei", afirmou a ministra.
Cármen afirmou que ação penal "pulsa o Brasil que me dói". Segundo a ministra, o processo da trama golpista é "quase um encontro do Brasil com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro".
A ministra citou a violência dos atos antidemocráticos. "O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal."
Moraes pede palavra e rebate Fux
Relator da ação penal, Moraes rebateu argumento usado pelo Fux de que os réus não formam organização criminosa. O ministro afirmou que o grupo acusado "queria calar o Judiciário e, ao mesmo tempo, se perpetuar no Poder". Moraes citou também o plano de assassinato encontrado pela Polícia Federal em que aponta que o grupo planejou matar Lula, Alckmin e o ministro relator.
Moraes exibiu as imagens do 8 de Janeiro e que Bolsonaro foi "ponta de lança" de discurso que caracteriza "novas ditaduras. "Aqui não está Mauro Cid presidente, aqui não está Braga Netto presidente", disse o ministro relator em referência a imagens dos protestos golpistas e em uma resposta direta a Fux.
No início de seu voto, Cármen concedeu também interrupção a Dino. Em indireta a Fux, que disse que não gostaria de ser interrompido, ela afirmou enfaticamente que concederia aparte para "todos". "Desde que rápidos, porque nós mulheres ficamos 2.000 anos caladas e queremos ter o direito de falar", afirmou. O voto de Fux durou mais de 12 horas.
Os crimes pelos quais os réus respondem no STF
- Organização criminosa armada,
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
- Tentativa de golpe de Estado,
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
- Deterioração de patrimônio tombado.
A exceção é o caso de Ramagem. Atualmente deputado federal, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações relativas aos episódios que ocorreram quando ele já possuía mandato de parlamentar, regra que está prevista na Constituição. Com isso, ele responde somente a três dos cinco crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima
Participaram desta cobertura
Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo
Julia Affonso, Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília