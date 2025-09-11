Cármen Lúcia vê 'prova cabal' de tentativa de golpe; leia voto na íntegra

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia decidiu hoje o destino Jair Bolsonaro (PL) ao formar maioria pela condenação do ex-presidente na Primeria Turma do Supremo, que julgou a participação dele e de outros réus na tentativa de golpe de Estado. "O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal" e mereceu uma "resposta no direito penal", disse ela.

O que aconteceu

Cármen Lúcia foi a terceira ministra a votar no julgamento da trama golpista. Decisão dela formou maioria para condenar o ex-presidente e outros réus. A ministra decidiu resumir seu voto, e não leu as 396 páginas que escreveu para o julgamento. "O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal", afirmou.

Durante o voto, Cármen Lúcia relembrou da ex-ministra do STF Rosa Weber. "As instalações físicas de um tribunal podem até ser destruídas", mas se mantém "incólume a instituição Poder Judiciário", alertou Weber em fevereiro de 2023.



Na leitura de seu voto, a ministra lembrou que o Brasil tem uma história repleta de rupturas institucionais. Afirmou que o processo é um encontro do país com seu passado, presente e futuro.

Ela também lançou indiretas ao ministro Luiz Fux. Ontem, ele falou por quase 12 horas ao justificar seu voto pela absolvição do ex-presidente.

Carmém Lúcia também definiu Bolsonaro como líder da organização criminosa. Entre os crimes estão o de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado democrático de Direito.

A ministra afirmou que a PGR demonstrou que os réus agiram coletivamente pela ruptura institucional. "Tudo isso mostra cabalmente ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, ações de toda natureza praticadas, portanto cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais", afirmou.

Ela também lembrou dos ataques às urnas eletrônicas. "A urna hoje é efetivamente algo do povo brasileiro. Qualquer manifestação que se tenha, até manifestações populares, nós temos a referência à urna, que é pública, é do povo, algo que foi sendo implantado para que a gente ultrapassasse problemas que nós já tivemos do sistema eleitoral brasileiro no início do século passado", disse.

Em tom descontraído, Cármen Lúcia disse que foi abordada por uma pessoa que confundiu "neutralização" com "harmonização". "Outro dia, entrando na farmácia, uma pessoa me disse que vossa excelência [Moraes] era muito? não me lembro a palavra, mas não foi muito bacana. Ela disse assim: 'Só porque falou que queriam neutralizá-lo. Neutralização não é ruim'. Como assim? Ela disse: 'Uma amiga minha que fez neutralização ficou muito bem'. Não, a senhora está confundindo com harmonização", afirmou.

Com o voto da ministra, o STF formou maioria para condenar o ex-presidente. Outros réus do núcleo central da trama golpista também foram condenados pelos crimes apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

O voto de Cármen foi o quarto, após o relator, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Fux.

O que há de inédito nesta ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro.

Cármen Lúcia, ministra do STF

Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo

Julia Affonso, Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília