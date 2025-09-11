Topo

Venezuela em alerta: Maduro mobiliza tropas contra 'ameaça imperial' dos EUA no Caribe

11/09/2025 15h50

A Venezuela ativou, na madrugada desta quinta-feira (11), uma operação militar de "resistência" diante do que classificou como uma "ameaça" dos Estados Unidos devido à sua mobilização de tropas no Caribe.

O presidente Nicolás Maduro liderou a operação Independência 200 em 284 "frentes de batalha" em todo o país. Ele não especificou o número de tropas.

"Esses mares, essa terra, esses bairros, essas montanhas, essas imensidões e as riquezas dessas terras pertencem ao povo da Venezuela, nunca pertencerão ao império americano, nunca, jamais", disse Maduro em uma comunidade localizada entre Caracas e a cidade costeira de La Guaira.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos enviaram oito navios ao sul do Caribe para o que definiram como manobras contra o tráfico de drogas internacional. Não foi anunciada oficialmente uma ação direta contra a Venezuela, embora Maduro denuncie um "cerco".

"Este povo não está órfão, este povo não está sozinho", afirmou Maduro, em um evento transmitido pela televisão. "Se tivermos que voltar a combater, combateremos pela liberdade da nossa grande pátria".

"Toda a força militar da nossa Força Armada Nacional Bolivariana e sua capacidade de fogo está ocupando posições, fixando posições, defendendo posições, fixando planos", acrescentou o governante.

"Narcotraficantes", diz Trump

A situação escalou depois que forças americanas destruíram um barco com um míssil e mataram 11 "narcoterroristas", nas palavras do presidente Donald Trump, que haviam partido da costa venezuelana.

A Venezuela sobrevoou um dos navios americanos com um caça. Trump ameaçou derrubar qualquer ameaça e enviou poder aéreo a Porto Rico.

Maduro moderou o tom e chamou ao diálogo na semana passada. Antes, ele havia convocado os cidadãos a se alistarem na Milícia Bolivariana, um corpo militar composto por civis com alta carga ideológica.

"A Venezuela não agride ninguém, mas não aceita ameaças de agressão", afirmou ao dar a ordem de início a "esta operação dentro do conceito de defesa integral da nação, dentro do conceito de resistência ativa do povo e dentro do conceito de uma ofensiva permanente de todo o país".

A operação inclui instalações petrolíferas, de serviços públicos, aeroportos e pontos de fronteira.

(com AFP)

