Topo

Notícias

Vendas no comércio recuam 0,3% em julho e caem pelo quarto mês seguido

11/09/2025 09h53

As vendas no comércio varejista recuaram 0,3% na passagem de junho para julho. Este resultado representa o quarto mês seguido de queda. Neste conjunto de meses, o setor acumula perda de 1,1%.

Na comparação com julho de 2024, as vendas cresceram 1%. No acumulado de 12 meses, o comercio varejista soma alta de 2,5%.

Notícias relacionadas:

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Com os resultados conhecidos em julho, o setor se situa 9% acima do nível pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020) e 1,1% abaixo do ponto mais alto da série histórica (iniciada no ano 2000), alcançado em março de 2025.

Atividades

Das oito atividades apuradas pelo IBGE, quatro apresentaram desempenho negativo na passagem de junho para julho, e quatro ficaram no terreno positivo:

- Equipamentos e material para escritório informática e comunicação: -3,1%

- Tecidos, vestuário e calçados: -2,9%

- Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -0,6%

- Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -0,3%

- Móveis e eletrodomésticos: 1,5%

- Livros, jornais, revistas e papelaria: 1%

- Combustíveis e lubrificantes: 0,7%

- Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria: 0,6%

Atacado

No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado ? veículos, motos, partes e peças; material de construção; e produtos alimentícios, bebidas e fumo ? as vendas cresceram 1,3% em julho na comparação com junho. Já na comparação com julho de 2024, houve queda de 2,5%. No acumulado de 12 meses, o varejo ampliado apresenta alta de 1,1%.

 

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump anuncia medalha da liberdade a Charlie Kirk: 'Sentiremos falta dele'

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 34,6%, afirma Sabesp

Luiz Marinho diz que sairá do governo em abril para retomar mandato de deputado

Conab: 12ª e última previsão para safra 2024/25 é de recorde de 350,21 mi/t

Militares e milícias da Venezuela serão mobilizados para "frentes de batalha", diz Maduro

Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

Polícia tem vídeo de atirador que matou Charlie Kirk e tenta identificá-lo

FBI anuncia que encontrou o rifle de alta potência utilizado para matar Charlie Kirk

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como assistir ao vivo

Safra agrícola somou R$ 783,2 bi em valor de produção em 2024, mostra IBGE