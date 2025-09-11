Vendas do varejo caem pelo quarto mês consecutivo, revela IBGE

A queda de 0,3% no comércio varejista brasileiro em julho ante junho foi o quarto mês seguido de resultados negativos no varejo. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em junho ante maio, as vendas já tinham cedido 0,1%, após redução de 0,4% em maio ante abril e queda de 0,3% em abril ante março.

O volume vendido pelo varejo acumula uma perda de 1,1% nos últimos quatro meses de retração.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em junho ante maio, de uma queda de 2,5% para uma redução de 3,1%.

No varejo restrito, a taxa de junho ante maio foi mantida em recuo de 0,1%.