Topo

Notícias

Vendas do varejo caem 0,3% em julho ante junho, revela IBGE

São Paulo

11/09/2025 10h11

Em julho de 2025, o volume de vendas do comércio varejista recuou 0,3%, frente a junho, na série com ajuste sazonal, acumulando o quarto resultado negativo seguido. Na comparação com julho de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,0% - a quarta alta consecutiva. No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,7%. O acumulado em 12 meses foi de 2,5%.

As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda de 0,3% em julho ante junho veio em linha com a mediana das estimativas colhidas Projeções Broadcast, com intervalo entre retração de 0,8% e alta de 0,5%.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Militares e milícias da Venezuela serão mobilizados para "frentes de batalha", diz Maduro

Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

Polícia tem vídeo de atirador que matou Charlie Kirk e tenta identificá-lo

FBI anuncia que encontrou o rifle de alta potência utilizado para matar Charlie Kirk

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como assistir ao vivo

Safra agrícola somou R$ 783,2 bi em valor de produção em 2024, mostra IBGE

Pastor ameaça pessoas em situação de rua em MG: 'Dois tiros na cabeça'

'Senso de justiça' prevaleceu, posta Michelle após Fux absolver Bolsonaro

Quase todos pilotos de aéreas alemãs dizem cochilar em voos

BCE aumenta previsão de crescimento da zona do euro para 2025 e a reduz para 2026