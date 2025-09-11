Veja a quantos anos de prisão Bolsonaro foi condenado no total pelo STF

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.

O que aconteceu

Os ministros acompanharam o voto do relator da ação, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux optou por se abster, já que havia votado pela absolvição do ex-presidente. O regimento do STF, no entanto, prevê que magistrados que votam pela absolvição podem apresentar sugestão de pena nesta fase.

Do total, Moraes defendeu que 24 anos e 9 meses sejam cumpridos em regime de reclusão. Os demais 2 anos e seis meses em regime de detenção, além de 124 dias-multa fixados em dois salários mínimos.

A princípio, Moraes havia sugerido multa de um salário mínimo. O ministro Flávio Dino propôs elevar o valor, alegando que Bolsonaro demonstrou "alta capacidade financeira". O relator acatou a sugestão e lembrou que o ex-presidente declarou, em depoimento, ter recebido mais de R$ 40 milhões em doações via Pix de apoiadores.

Moraes também considerou a idade de Bolsonaro para reduzir parte da pena. Segundo ele, não seria aplicada a pena máxima em todos os crimes. Bolsonaro tem 70 anos.

O relator afirmou que Bolsonaro "colaborou para incitar a população" contra o sistema eleitoral. "Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o posto mais elevado da República se conduza com maior rigor. Infelizmente, não foi o que ocorreu, então a culpabilidade é desfavorável", declarou.

Ainda conforme Moraes, durante o governo Bolsonaro houve "a instalação de uma organização criminosa". Para ele, "a maior consequência seria o retorno a uma ditadura" no país.

Todos os integrantes do chamado "núcleo central" foram punidos por tentativa de golpe e outros delitos. A exceção é o deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pela Primeira Turma por três dos cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República.

Moraes explicou que a dosimetria deve observar diversos critérios, como "circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do delito, além do comportamento da vítima".

De acordo com o relator, a pena estabelecida precisa ser "necessária e suficiente" para a reprovação e a prevenção do crime. "A questão é a necessidade de prevenção para evitar que isso volte a ocorrer. Infelizmente, e todos sabemos, que na história republicana brasileira — e mesmo na do Império — é a primeira vez que aqueles que tentaram, ou em alguns casos até conseguiram, um golpe de Estado estão sendo julgados pela mais alta corte do país", disse.

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo

Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília