Vale recebe licença para expandir produção de minério de ferro em Carajás

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale afirmou nesta quinta-feira que recebeu a licença de operação para as atividades relacionadas à mina do Projeto Serra Sul +20 Mtpa, o maior da companhia para reforçar a capacidade de produção de minério de ferro a partir do polo de Carajás, no Pará.

A licença de operação, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), marca um avanço relevante na execução do projeto, cujo cronograma prevê início do comissionamento no segundo semestre de 2026, disse a mineradora, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo.

Com investimentos totais estimados em US$2,8 bilhões, o empreendimento na área em que a Vale produz a maior parte de seu minério já alcançou 57% de avanço financeiro e 77% de progresso físico, segundo um comunicado ao mercado.

Serra Sul +20 Mtpa prevê a expansão da capacidade anual da mina-planta S11D, no Sistema Norte, em 20 milhões de toneladas, por meio de iniciativas como a abertura de novas áreas de lavra, a instalação de um novo britador semimóvel, a duplicação da correia transportadora de longa distância existente e a implantação de novas linhas de processamento na planta, segundo a Vale.

Mais cedo neste ano, a Vale anunciou planos de investir R$70 bilhões no Programa Novo Carajás até 2030, dentro do projeto de expandir minas e aumentar a produção de minério de ferro para 200 milhões de toneladas ao ano no complexo do Pará, além de elevar em 32% a extração de cobre.

A Vale produziu 177,5 milhões de toneladas de minério de ferro no Sistema Norte (formado pelas serras Sul, Norte e Leste), no ano passado.

Segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores, Marcelo Bacci, Serra Sul +20 Mtpa, juntamente com os projetos Vargem Grande e Capanema, compõe o conjunto de iniciativas estratégicas da Vale "voltadas à ampliação sustentável da produção e à maior flexibilidade do portfólio de produtos de minério de ferro".

Na semana passada, a Vale anunciou investimentos de R$67 bilhões até 2030 na mineração em Minas Gerais, durante cerimônia que marcou a retomada da operação da mina Capanema, em Ouro Preto (MG).

Capanema, que estava paralisada havia 22 anos, deverá adicionar aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano (Mtpa) à produção de minério de ferro da Vale, contribuindo para a companhia atingir suas metas.

A empresa tem guidance de produzir entre 340 milhões e 360 milhões de toneladas de minério de ferro em 2026.