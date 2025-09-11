Topo

Uruguai vai fechar 2025 com amistosos contra México e Estados Unidos

11/09/2025 18h12

O Uruguai do técnico Marcelo Bielsa vai enfrentar a República Dominicana e o Uzbequistão em outubro, dando início aos preparativos para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, e vai encerrar o ano com partidas contra México e Estados Unidos em novembro, anunciou a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) nesta quinta-feira (11).

A AUF anunciou a miniturnê pela Malásia como "compromissos que servirão de referência e ponto de virada" em sua preparação para o Mundial, após terminar as Eliminatórias Sul-Americanas desta semana em quarto lugar, atrás de Argentina, Equador e Colômbia. 

A 'Celeste' vai enfrentar a República Dominicana no dia 10 de outubro, em Kuala Lumpur, e três dias depois terá como adversário, em Malaca, a 150 km da capital malaia, o Uzbequistão, que disputará sua primeira Copa do Mundo no próximo ano.

A AUF também anunciou que a seleção uruguaia vai encerrar o ano com amistosos contra México e Estados Unidos em novembro, última Data Fifa de 2025. 

No dia 15 de novembro, eles vão enfrentar a seleção mexicana em Torreón, no México, e no dia 18, os Estados Unidos em Tampa, na Flórida.

