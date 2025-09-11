Topo

Notícias

Um mexicano e duas sul-coreanas desaparecidas nas Ilhas Faroe

11/09/2025 10h12

A polícia das Ilhas Faroe informou que um turista mexicano e duas sul-coreanas estão desaparecidos desde a semana passada neste arquipélago do Atlântico Norte.

As sul-coreanas Soo Jung Park e Soo Yeon Park foram vistas pela última vez no dia 2 de setembro na ilha principal do território autônomo dinamarquês. O mexicano Pedro Enrique Moreno Hentz, de 68 anos, foi visto por último um dia depois.

De acordo com dados de seus telefones celulares, a última localização registrada dos três turistas foi próximo a uma cachoeira que deságua diretamente no Oceano Atlântico, afirmou a polícia em uma publicação no Facebook.

A mochila do turista mexicano foi encontrada em 4 de setembro em outra ilha do arquipélago, e as autoridades não explicaram como chegou lá.

"Foram realizadas buscas exaustivas tanto em terra quanto em mar. A polícia não tem mais pistas para seguir", declarou à AFP a força local, que suspendeu os trabalhos de busca.

"Retomaremos as operações se tivermos novas pistas", afirmou o chefe da polícia, Michael Boolsen, que enfatizou que "o terreno das Ilhas Faroe é difícil, com penhascos altos e quedas íngremes diretamente no Atlântico".

Nos últimos anos, quatro turistas desapareceram no arquipélago.

cbw/ef/po/meb/mb/jmo/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

BCE aumenta previsão de crescimento da zona do euro para 2025 e a reduz para 2026

O que muda com o voto de Fux para absolver Bolsonaro?

Para jornal francês, Moraes vê julgamento de Bolsonaro como 'missão em defesa da democracia'

Um mexicano e duas sul-coreanas desaparecidas nas Ilhas Faroe

Trump se irritou com Netanyahu após ataque no Qatar, diz jornal

Centenas tentam deixar Nepal após protestos violentos; voos são reforçados

Nepal recapturou mais de 200 dos milhares de presos que fugiram em protestos

Palestinos enfrentam novo dilema com avanço das forças israelenses

Sindirações: produção de ração atinge 43,4 milhões de t no 1º semestre (+ 2,2%)

Belarus liberta 52 prisioneiros após apelo de Trump, diz embaixada dos EUA na Lituânia

Príncipe Harry e a família real britânica, um quinquênio de disputas