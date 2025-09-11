TV de luxo por R$ 2.500: vale a pena comprar uma tela mini LED?

Você sabia que já dá para ter uma TV 4K de tecnologia mini LED, uma das mais avançadas do mundo, investindo cerca de R$ 2.500? Com queda de até 35% no preço de alguns modelos em um ano, esse tipo de televisor já cabe no orçamento de boa parte dos consumidores.

As vantagens são inúmeras. Além de maior contraste e nitidez, as TVs mini LED chegam a ser duas ou até três vezes mais brilhantes do que as de tecnologias mais simples. Por isso, conseguem exibir imagens de melhor qualidade em ambientes iluminados.

Segundo os especialistas, essas TVs são as mais indicadas para quem gosta de assistir a jogos de futebol com as cortinas abertas ou na varanda, ou para quem prefere maratonar séries na sala com as luzes acesas.

Como funciona a tecnologia?

As TVs com tecnologia Mini LED surgiram da evolução das telas de LED convencionais, que dominam o mercado. São modelos que precisam de iluminação interna (backlight) para fazer brilhar os pixels que formam as imagens.

A diferença é que, nas TVs com painel mini LED, esse processo se tornou mais sofisticado e eficiente. Cada LED convencional foi substituído por dezenas de minúsculos LEDs de maior potência, que são divididos em zonas de iluminação e espalhados por toda a extensão da tela.

Quanto mais zonas, maior a capacidade de ajustar com precisão o brilho da luz emitida pelos LEDs em pequenas partes da tela.

"Nas novas gerações de TVs mini LED, esse avanço fica mais evidente, permitindo intensificar o brilho em áreas claras e escurecer partes específicas para gerar pretos mais reais em cenas escuras, melhorando consideravelmente o contraste", afirma Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos no site HT & Casa Digital.

Segundo ele, graças a seu alto brilho, as TVs mini LED "dão um show em ambientes claros", sendo superiores a qualquer outra TV de LED, como as de tecnologia QLED ou Nanocell.

Mini LED x OLED: quem vence a batalha?

Para Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores e diretor da Personal Video Service, as TVs mini LED são campeãs no brilho. "São telas que se sobressaem na reprodução de imagens bonitas, até mesmo em ambientes iluminados."

Mas, segundo ele, quando se busca uma imagem de alta fidelidade, nada substitui a tecnologia OLED. "Como nesses televisores cada pixel se autoilumina, o contraste é superior e mais real, possibilitando a visualização de pretos profundos até nos jogos e cenas bem escuras."

A diferença, no entanto, pesa no bolso. Ao pesquisar no site da Amazon, a TV OLED mais barata, com 48 polegadas, custa o dobro da recém-lançada mini LED de 50 polegadas.

Dica: se você é fã de games, dê preferência às TVs com taxa de atualização de 120 Hz ou até 144 Hz. Você certamente vai notar uma maior fluidez nas transições de movimentos rápidos, com controle mais rigoroso das instabilidades.

TVs mini LED para comprar

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores

Processador AiPQ com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o conteúdo e as características do ambiente

Maior controle de iluminação da tela para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras

Tela HVA, de alto contraste em relação aos painéis comuns, e amplo ângulo de visão

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz três entradas HDMI, Dolby Vision, HDR10 e taxa de atualização de 60Hz

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free

TV Mini LED Full Array Local Dimming com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores e com maior uniformidade por toda a área da tela

Processador Hi-View Engine, que utiliza IA para simular imagens 4K a partir de conteúdos com resolução inferior e otimizar cores, brilho (inclusive de acordo com as características do ambiente) e contraste em tempo real

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com controle remoto que aceita comandos de voz

Dolby Vision IQ/Dolby Atmos e HDR10+, com som imersivo e ajustes automáticos para melhorar a imagem, e Game Bar (menu para jogos)

Quatro entradas HDMI e taxa de atualização de 60Hz

TV Mini LED Local Dimming com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores e com maior uniformidade por toda a área da tela

Processador Alpha5 Gen7 com AI, que otimiza a imagem e o som de acordo com o ambiente e o tipo de conteúdo

Sistema operacional webOS Re:New Program 2024 com atualizações em cinco anos e Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ e Alexa integrados)

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now)

HDR10, três entradas HDMI e taxa de atualização de 60Hz

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores

Traz processador NQ4 AI Gen2, que simula imagens próximas ao padrão 4K nativo a partir de conteúdos de resolução inferior, e sistema operacional Tizen com Bixby e Alexa integrados

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame

IA para economizar energia e reconhecer o gênero do game, opção de tela super ultrawide e menu de jogos

Dolby Atmos, HDR10+, quatro entradas HDMI 2.1 (para games) e taxa de atualização de 120Hz

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores, e tela HVA, de alto contraste em relação aos painéis comuns e com amplo ângulo de visão

Processador AiPQ Pro, que usa IA para melhorar cor, contraste, nitidez e movimento em tempo real

Maior controle de iluminação da tela para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e oferece Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10+, quatro entradas HDMI, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 144Hz

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free e som Onkyo 2.1 com subwoofer na parte traseira

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores

Tecnologia Ambilight, com projeção de luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na imagem

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz Chromecast integrado

Dolby Vision, HDR10+, duas entradas HDMI 2.1 e taxa de atualização de 120Hz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.