Turista argentino é encontrado morto; polícia fala em Boa noite, Cinderela

O turista argentino Alejandro Mario Ainsworth foi encontrado morto, nesta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso e apura se ele foi vítima do golpe 'Boa Noite, Cinderela'.

O que aconteceu

Alejandro, de 54 anos, estava desaparecido desde o último domingo (7). Ele foi visto pela útima vez saindo do apartamento onde estava hospedado em Copacabana, zona sul da cidade. De acordo com os familiares, responsáveis pelo imóvel estranharam o sumiço do argentino, que não apareceu para fazer o check-out.

Turista foi encontrado na estrada da Grota Funda, na zona oeste. Segundo a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), o "corpo não apresentava sinais de morte violenta e os indícios apontam para a possibilidade de ele ter sido vítima de Boa Noite, Cinderela".

Exames periciais vão determinar a causa da morte. A expectativa é que novas informações sejam divulgadas ainda nesta semana.

Alejandro Aisworth era formado em Administração de Empresas. Nas redes sociais, ele postava fotos de viagens, jantares com os filhos e encontros com amigos.