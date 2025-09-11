Topo

Trump anuncia medalha da liberdade a Charlie Kirk: 'Sentiremos falta dele'

Presidente Donald Trump e primeira-dama Melania Trump em evento que marcou 24 anos do 11 de setembro - SAUL LOEB / AFP
Presidente Donald Trump e primeira-dama Melania Trump em evento que marcou 24 anos do 11 de setembro Imagem: SAUL LOEB / AFP
Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 11h06

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou hoje que vai entregar de forma póstuma a medalha presidencial da liberdade ao ativista Charlie Kirk, morto ontem a tiro em um evento em uma universidade em Utah.

O que aconteceu

Trump classificou assassinato como "hediondo" e disse que nação vive momento de "luto e horror". "Vamos sentir muita falta dele. Não tenho dúvidas que a voz de Charlie e a coragem que ele injetou no coração de inúmeras pessoas, especialmente dos jovens, vai continuar", afirmou.

Data da cerimônia não foi divulgada até o momento. A polícia continua procurando o atirador que matou Charlie ao atirar de cima de um telhado na tarde de ontem.

A medalha presidencial da liberdade é a maior honraria dada a um civil pelo presidente dos Estados Unidos. Ela é voltada para aqueles que deram "contribuições significativas" para questões de interesse nacional, contribuindo para a paz e cultura mundial.

Presidente dos EUA falou sobre assunto durante evento de aniversário de 24 anos dos atentados de 11 de setembro. Ele esteve no memorial, em Arlington, onde o Pentágono foi atacado.

Fala de Trump aconteceu minutos após FBI declarar que tem imagens do atirador e tenta identificá-lo. Segundo o agente especial do órgão, Robert Bohls, a arma do crime foi encontrada abandonada em uma área de mata.

A princípio, o serviço de inteligência da polícia vai analisar as imagens e duas impressões encontradas na arma. Os vídeos do atirador não serão divulgados agora, afirmou o comissário de segurança de Utah, Beau Mason.

Relembre o caso

Charlie Kirk morreu ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

