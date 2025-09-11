Trump diz que vai ao funeral de Kirk e chama assassino de 'animal'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tem obrigação de ir ao funeral do ativista conservador Charlie Kirk, morto ontem durante evento em uma universidade em Utah (EUA).

O que aconteceu

Trump falou brevemente com jornalistas hoje, quando deixava a Casa Branca para ir a um jogo de beisebol em Nova York. Segundo ele, o cofundador da organização Turning Point USA, aliada ao seu governo, era "uma grande pessoa".

Funeral deve acontecer no fim de semana dos dias 20 e 21 de setembro, no Arizona. A data e o local foram informadas pelo republicano, mas ainda não foram confirmadas oficialmente.

Presidente chamou assassino de "animal". Ele se disse esperançoso de que o responsável pela morte de Kirk será capturado e prometeu "lidar com ele de forma bem apropriada".

Ainda segundo o republicano, "progressos foram feitos" na busca pelo atirador. "Informaremos vocês sobre isso mais tarde", completou.

Ele [assassino de Kirk] é um animal, um animal completo. O que ele fez é vergonhoso. Charlie Kirk era uma grande pessoa, um grande homem, grande em todos os sentidos.

Presidente dos EUA, Donald Trump

FBI oferece recompensa por informações que levem ao atirador

Departamento de investigação dos EUA está oferecendo cerca de R$ 538 mil (US$ 100 mil) pela identidade do atirador. O FBI publicou no X uma mensagem pedindo a colaboração dos norte-americanos com informações que possam levar ao responsável pela morte do ativista de direita.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and? pic.twitter.com/ReuzFhdm0H -- FBI (@FBI) September 11, 2025

Identidade do assassino não é conhecida. Mais cedo, o serviço norte-americano divulgou imagens de um homem procurado por suposto envolvimento no crime, mas não detalhou se ele seria o atirador ou alguém ligado a ele.

FBI divulgou imagem de pessoa que estaria conectada ao ataque a Charlie Kirk Imagem: FBI

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas serão analisadas pela equipe forense.

Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa era transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos EUA e pode ser ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês, ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.