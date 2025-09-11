Topo

Trump diz estar insatisfeito com condenação de Bolsonaro em julgamento no STF

11/09/2025 18h06

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar surpreso e insatisfeito com o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido condenado por uma maioria de ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira por planejar um golpe de Estado para permanecer no poder.

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e retaliou o Brasil com aumentos de tarifas sobre produtos brasileiros, sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e a revogação de vistos para a maioria dos membros do STF.

(Reportagem de Andrea Shalal e Kanishka Singh)

