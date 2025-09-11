Topo

Trump chama condenação de Bolsonaro por golpe de Estado de 'muito surpreendente'

11/09/2025 18h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de "muito surpreendente" a condenação, nesta quinta-feira (11), de seu aliado, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, por chefiar uma tentativa de golpe de Estado.

"Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil, e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse Trump aos repórteres. "Ele era um bom homem", acrescentou.

