Topo

Notícias

STF determina que Ramagem perca cargo de deputado; Câmara precisa validar

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi condenado pela Primeira Turma - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi condenado pela Primeira Turma Imagem: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 21h14

O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que Alexandre Ramagem (PL) perca o mandato de deputado federal pelo Rio após condenação a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão no julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

Tempo de pena inviabilizaria exercício do mandato, explicou ministro. Segundo Alexandre de Moraes, o número de faltas que Ramagem teria durante a prisão ultrapassa o máximo permitido pela Constituição (120 dias).

Relacionadas

Trama golpista: Cármen Lúcia sofre misoginia nas redes, mas lidera menções

'Nem o Fux seria capaz de ser igual a você', ironiza Lula em evento

Bolsonaro vai para a cadeia? Entenda a decisão da Primeira Turma do STF

Validação da perda de mandato depende da Mesa da Câmara dos Deputados. Normalmente, o STF envia a decisão ao órgão, que determina a aplicação da medida.

Partido aposta na Câmara para salvar Ramagem. O PL espera que o caso seja avaliado pelos demais deputados, que salvariam o mandato de parlamentar e o livrariam da prisão.

Deputado foi condenado a 16 anos de reclusão. Relator do caso, Moraes era a favor de pena de 17 anos — mas tempo foi reduzido por outros membros da Primeira Turma.

Perda de cargo de delegado

Ministros determinaram que Ramagem deixe cargo na Polícia Federal. O atual deputado era delegado na instituição. A decisão foi da maioria dos membros da Primeira Turma.

Moraes propõe ainda inelegibilidade dos réus até oito anos depois do prazo de cumprimento da pena. O prazo é o previsto na Lei da Ficha Limpa. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) será oficiado para providências.

Além de Moraes, outros ministros votaram pela adoção das medidas. Foram eles: Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. No passado, outros parlamentares condenados também foram alvo de punições do mesmo tipo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Barroso faz aceno a Fux e diz que 'se encerram ciclos de atraso'

STF: 1ª Turma declara inelegibilidade de todos os réus por 8 anos a partir da decisão

Lula: Galípolo sabe que taxa de juros está alta; ela pode começar a abaixar este ano ainda

Congresso tem direito de discutir anistia quando quiser, diz Lula; governo vai trabalhar contra

Tarcísio diz que Bolsonaro é vítima de 'sentença injusta' e critica penas

Congresso vai votar a aprovação do projeto da isenção do IR, diz Lula

STF determina que Ramagem perca cargo de deputado; Câmara precisa validar

STF/Moraes: O que leva à pacificação é o devido processo legal e aplicação da Constituição

Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que brigará contra anistia

Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1