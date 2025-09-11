Trama golpista: Cármen Lúcia sofre misoginia nas redes, mas lidera menções

Cármen Lúcia, ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), foi a mais citada hoje nas redes sociais durante o julgamento da trama golpista, mas sofreu ataques por ser mulher, de acordo com levantamento do Instituto Democracia em Xeque.

O que aconteceu

Voto da ministra teve 134 mil menções nas redes sociais, aponta monitoramento. O número de publicações foi maior do que os verificados hoje em relação aos ministros Luiz Fux (92 mil), Alexandre de Moraes (32 mil) e Flávio Dino (27 mil).

Cármen foi alvo de "ataques ofensivos" em redes de extrema direita, segundo o levantamento. As publicações envolviam "insultos misóginos e mensagens de tom ameaçador" em grupos no Telegram e outros espaços.

Conservadores questionam "retórica feminista" de Cármen. Nas redes sociais, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) compararam o voto da ministra ao de Fux, apontado por eles como mais técnico. O assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk é outro assunto que domina as conversas entre os membros da direita.

"Carmen Lúcia fala por todas as mulheres?", questionou neto de ditador no X (antigo Twitter). Na publicação, Paulo Figueiredo, neto do general João Figueiredo, último presidente da ditadura, chamou a ministra de "retardada mental" —entre outras falas de teor preconceituoso ligadas a Moraes e Dino.

Progressistas comemoram condenação de Bolsonaro por uma mulher. Entre os membros desse campo político, tiveram grande impacto frases como "o "8 de janeiro de 2023 não foi acontecimento banal" e "não há imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo", ditas pela ministra durante a leitura de seu voto.

Brincadeira com Dino também foi bem recebida pela esquerda. Após ser interrompida por ele durante a leitura de seu voto, Cármen disse que "nós, mulheres, ficamos dois mil anos caladas, nós queremos ter o direito de falar".

Bolsonaro condenado

Ex-presidente foi condenado a pena de 27 anos e 3 meses por trama golpista. Os ministros seguiram proposta apresentada por Moraes, relator da ação.

Brasil condena generais por tentativa de golpe pela primeira vez. Consenso foi formado por volta de 15h45. Nesse horário, Cármen tornou público o entendimento de que os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier são culpados pelos fatos relacionados à trama golpista.

Cármen Lúcia viu "prova cabal" de tentativa de golpe. "O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal", afirmou ela em seu voto.

Prisão de Bolsonaro só pode ocorrer depois do trânsito em julgado. O ex-presidente pode ter sua prisão preventiva domiciliar por suposta tentativa de obstrução à Justiça convertida em prisão em regime fechado, segundo especialistas consultados pelo UOL.