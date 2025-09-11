Topo

Thiago Almada sofre lesão muscular

11/09/2025 14h07

O Atlético de Madrid confirmou nesta quinta-feira (11) que o argentino Thiago Almada sofreu uma lesão muscular, durante o período de treinamento da seleção 'albiceleste'. 

"O camisa 11 passará por sessões de fisioterapia e trabalho de reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará seu retorno às competições", informou o clube 'rojiblanco' num comunicado. 

Almada, meia-atacante de 24 anos que foi contratado pelo Atlético de Madrid em meados de julho, vindo do Botafogo, vai desfalcar seu time contra o Villarreal, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no sábado. 

O jogador, que conquistou o tricampeonato mundial pela 'Albiceleste' na Copa do Catar em 2022, integra o elenco do 'Atleti' ao lado de outros jogadores argentinos: Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez e Juan Musso.

