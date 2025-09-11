Topo

Notícias

Taxas longas de juros recuam na esteira de taxa de Treasuries e curtas ficam estáveis

São Paulo

11/09/2025 10h13

Os juros futuros longos recuam na manhã desta quinta-feira, 11, acompanhando o movimento dos rendimentos dos Treasuries após indicadores dos Estados Unidos. Os juros longos rondam a estabilidade. A ponta longa dos juros dos Treasuries opera no menor nível em meses, após salto nos pedidos de auxílio-desemprego, e inflação em linha com o esperado.

Por aqui, as vendas no varejo restrito vieram na mediana das estimativas, mas as do ampliado superaram as projeções. O dólar oscila perto da estabilidade.

Às 9h47, a taxa de deposito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,970%, de 13,999% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,140%, de 13,186%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,390%, de 13,440% no ajuste de quarta-feira.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Luiz Marinho diz que sairá do governo em abril para retomar mandato de deputado

Conab: 12ª e última previsão para safra 2024/25 é de recorde de 350,21 mi/t

Militares e milícias da Venezuela serão mobilizados para "frentes de batalha", diz Maduro

Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

Polícia tem vídeo de atirador que matou Charlie Kirk e tenta identificá-lo

FBI anuncia que encontrou o rifle de alta potência utilizado para matar Charlie Kirk

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como assistir ao vivo

Safra agrícola somou R$ 783,2 bi em valor de produção em 2024, mostra IBGE

Pastor ameaça pessoas em situação de rua em MG: 'Dois tiros na cabeça'

'Senso de justiça' prevaleceu, posta Michelle após Fux absolver Bolsonaro