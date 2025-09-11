Topo

Taxa de desemprego na OCDE segue em 4,9% em julho, bem próxima de mínima recorde

11/09/2025 07h15

A taxa de desemprego média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou inalterada em julho ante junho, em 4,9%, permanecendo bem próxima da mínima recorde de 4,8% atingida em meados de 2023, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 11. A taxa vem se mantendo em ou abaixo de 5% desde abril de 2022. Em relação ao mês anterior, os níveis de desemprego ficaram inalterados em julho em 20 países da OCDE, recuaram em 11 e avançaram em dois, detalhou a entidade, que tem sede em Paris.

