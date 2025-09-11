Tarcísio diz que Bolsonaro é vítima de 'sentença injusta' e critica penas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL) e dos integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista após o STF condenar o ex-presidente e o grupo por tentativa de golpe e outros crimes.

O que aconteceu

Tarcísio disse que Bolsonaro e os demais condenados são vítimas de uma "sentença injusta". O governador afirmou que as penas impostas pelo Supremo são "desproporcionais". O STF condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão, além de 124 dias-multa de dois salários mínimos.

Citado como "líder da organização criminosa", o ex-presidente recebeu a pena mais alta entre os condenados. O ministro Alexandre de Moraes, entretanto, citou a idade de Bolsonaro para atenuar parte da pena. O relator da ação penal disse que não aplicaria a pena máxima nos crimes em que ele foi condenado —Bolsonaro tem 70 anos.

Segundo o governador, o resultado do julgamento "já era conhecido". Cotado como possível candidato ao Planalto em 2026, Tarcísio virou fiador da proposta de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Na semana passada, ele visitou gabinetes em Brasília para defender a pauta.

Nas redes sociais, Tarcísio disse que a história vai se encarregar de "desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá". "Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas", afirmou.

Tarcísio subiu o tom no último ato bolsonarista e atacou o ministro Alexandre de Moraes. O discurso foi o mais contundente do governador em protestos da direita. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".