Tarcísio demonstrou ser um serviçal de Bolsonaro, diz Lula

11/09/2025 20h48

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao Jornal da Band, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "demonstrou ser um serviçal" do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao subir em um palanque na Avenida Paulista para defender o ex-presidente e criticar o Judiciário.

Lula acrescentou que Tarcísio tem "todo direito de ser candidato", mas que "se comporte" e na hora da eleição enfrente os demais candidatos.

"O governador do Estado de São Paulo, o Estado mais importante, gente, precisa ter um comportamento no mínimo respeitoso consigo mesmo. Ele não poderia falar o que ele falou do Alexandre de Moraes", disse Lula, referindo-se a discurso do governador no domingo em ato na Avenida Paulista.

Na ocasião, Tarcísio afirmou que ninguém aguenta mais "a tirania" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do julgamento da tentativa de golpe de Estado que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira na Primeira Turma da corte.

"O que Tarcísio demonstrou ali? O Tarcísio demonstrou que ele não é nada mais, nada menos, do que um serviçal do Bolsonaro", disse Lula à Band. "Ou seja, ele faz o que o Bolsonaro quiser. Ele não tem personalidade própria."

O presidente voltou a dizer, na entrevista, que não está definido que será candidato à reeleição, mas acrescentou: "Eu não sou candidato de mim mesmo, mas se eu estiver como estou hoje, a extrema-direita não vai jamais voltar a governar esse país".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

