STOXX 600 sobe após BCE manter juros, como esperado, e com alta de ações de defesa

(Reuters) - Os mercados acionários europeus avançaram nesta quinta-feira, conforme uma alta das ações do setor de defesa ajudou a impulsionar o índice principal, com investidores levando em conta a decisão amplamente esperada do Banco Central Europeu (BCE) de manter as taxas de juros inalteradas.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,55%, a 555,33 pontos, e o setor aeroespacial e de defesa da região atingiu um recorde histórico de 2,5%.

As ações de defesa lideraram os ganhos do índice, conforme investidores avaliaram as tensões geopolíticas em curso na parte leste do continente, depois que a Polônia abateu um suposto drone russo nesta semana.

A BAE Systems saltou 6,3%, a Rheinmetall subiu 2,3% e a Rolls-Royce avançou 2,1%.

"Quanto mais tivermos esses pequenos pontos de contato de lembretes contínuos de que há uma incerteza contínua, mais investidores estarão simplesmente dizendo que eu preciso ter essas ações de defesa em meu portfólio", disse Daniel Coatsworth, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Enquanto isso, o BCE deixou as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, conforme esperado, mas não deu pistas sobre seu próximo passo, reiterando que a decisão seguinte dependerá dos dados.

Operadores reduziram suas apostas em outro corte nos juros, vendo pouco menos de 50% de chance de um corte até junho de 2026, de acordo com dados da ICAP.

O setor de construção e materiais saltou 1,4%, depois que o JPMorgan elevou a italiana Buzzi para "overweight" e manteve a alemã Heidelberg como sua principal escolha. A Buzzi subiu 6,7% e a Heidelberg avançou 2,5%.

A montadora Stellantis registrou o melhor desempenho individual do dia, com alta de 9,1%. A ação impulsionou o índice de montadoras para alta de 1,27%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,78%, a 9.297,58 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,30%, a 23.703,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,80%, a 7.823,52 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,89%, a 42.432,42 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,68%, a 15.321,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,33%, a 7.754,89 pontos.