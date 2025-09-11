Topo

Notícias

STF/Moraes: O que leva à pacificação é o devido processo legal e aplicação da Constituição

Brasília

11/09/2025 21h12

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o julgamento da ação penal do golpe - que está prestes a terminar - vai mostrar que não é um golpe de Estado, com tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que leva à pacificação. "O que leva à pacificação é o devido processo legal, um julgamento público e transparente desse e a aplicação da Constituição e das leis. Isso leva as feridas a serem curadas, para que a democracia fique mais forte e para que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado", apontou.

O ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma, determinou a suspensão da sessão por cinco minutos para, em seguida, fazer a proclamação do resultado do julgamento.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

STF: 1ª Turma declara inelegibilidade de todos os réus por 8 anos a partir da decisão

Lula: Galípolo sabe que taxa de juros está alta; ela pode começar a abaixar este ano ainda

Congresso tem direito de discutir anistia quando quiser, diz Lula; governo vai trabalhar contra

Tarcísio diz que Bolsonaro é vítima de 'sentença injusta' e critica penas

Congresso vai votar a aprovação do projeto da isenção do IR, diz Lula

STF determina que Ramagem perca cargo de deputado; Câmara precisa validar

STF/Moraes: O que leva à pacificação é o devido processo legal e aplicação da Constituição

Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que não definiu candidatura

Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1

Caminhos da Reportagem da TV Brasil vence 2º Prêmio do Judiciário