Topo

Notícias

STF retoma julgamento de Bolsonaro; Cármen Lúcia vota

11/09/2025 14h23

Quem são os réus

  1. Jair Bolsonaro - ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid - ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por crime de organização criminosa em ação por tentativa de golpe

Em voto, Cármen Lúcia diz que 8/1 mereceu ter 'resposta do direito penal'

'Sem reação', diz mãe de menino que fugiu da escola para ir à sorveteria

Valdemar diz que Fux pode ser candidato ao Senado após se aposentar do STF

Fux já admitiu implante e diz ter feito música para autor da Xuxa

Como paraquedistas chegaram até a mão do Cristo Redentor para saltar? Entenda

IBGE: Sorriso, em MT, manteve liderança em valor de produção agrícola em 2024

4 dos 8 réus em julgamento assinaram a lei para punir golpe, diz Cármen

Albânia nomeia ministra gerada por IA, a primeira do mundo

Defesa indica que pedirá prisão domiciliar se Bolsonaro for condenado

Estrangeiro mata esposa brasileira, os dois enteados e atira na sogra em SC