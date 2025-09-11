STF nega perdão e condena Mauro Cid a 2 anos de prisão em regime aberto

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a dois anos de prisão em regime aberto —pena prevista no acordo de delação premiada.

O que aconteceu

Ministros negaram perdão judicial e mantiveram a delação premiada. Colaboração já havia sido considerada válida pelos cinco ministros da Turma durante o julgamento. A defesa de Bolsonaro havia pedido a anulação da delação, afirmando que a colaboração "não deveria existir" e chamando Cid de "mentiroso".

Não cabe também perdão no judicial, não cabe indulto pelo presidente. Não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentem contra as Cláusulas Petras da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal também já decidiu.

Moraes sobre Mauro Cid

Inicialmente, Luiz Fux havia enquadrado o militar apenas pelo crime de abolição ao Estado democrático de Direito. A maioria dos ministros condenou Cid por outros crimes. Ao decidirem sobre a dosimetria da pena, Fux acompanhou Alexandre de Moraes.

Flávio Dino também havia fixado uma pena mais alta, mas decidiu por seguir Moraes. "Eu considero que as razões de política criminal que o ministro relator [Moraes] mencionou, são muito relevantes, ou seja, houve um acordo do Estado com esse senhor [Mauro Cid] e apesar da reprovabilidade alta das condutas que ele adotou, creio que, do ponto de vista ético, o Estado deve honrar", declarou.

Ministros decidiram, então, pelos 2 anos em regime aberto por unanimidade, 5 votos a 0. "[Eu] havia chegado a um patamar diverso", disse Fux. "Evidentemente que se o relator e o colegiado, agora acompanhado pelo ministro [Flávio] Dino, propõem uma pena menor, pró-réu e nós sempre entendemos que no ato da condenação todas as tendências devem ser pró-réu, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator."

Moraes disse que Cid "forneceu informações importantes". Declarou que houve momentos em que dados foram obtidos "a fórceps". Segundo o ministro, a Polícia Federal "descobria e chamava para um novo depoimento, para uma complementação".

Não houve mentiras, não houve nos depoimentos contradições, o que houve foram omissões.

Alexandre de Moraes

Ministro afirmou que também não houve "quebra da voluntariedade". Declarou que a colaboração de Cid foi "efetiva" e "importante".

Moraes mandou restituir bens e valores do militar que foram apreendidos. Estendeu os benefícios da colaboração para o pai, a esposa e a filha maior de Mauro Cid. Também decretou medidas para garantir a segurança do delator e dos familiares.

Defesa de Mauro Cid disse que vai pedir a retirada da tornozeleira. Considerando o tempo que ficou em prisão preventiva e em prisão domiciliar, Mauro Cid já completou 2 anos e 6 meses preso. Disse ainda que e "sempre confiou na atuação técnica da Polícia Federal e na condução firme e imparcial" do STF e que, desde o início, o militar "optou por colaborar com a Justiça de forma espontânea e responsável".

Prestou todos os esclarecimentos devidos, apresentou documentos, provas e ajudou a elucidar fatos relevantes para investigações de grande interesse público. Com a homologação do acordo e o cumprimento das obrigações previstas por ambas as partes, Mauro Cid encerra sua contribuição com a Justiça, certo de que fez a sua parte. A decisão do STF consolida o reconhecimento da legalidade e da efetividade do instituto da colaboração, e representa também o fechamento de um ciclo para Mauro Cid -- que seguirá sua vida respeitando as instituições, a verdade e o Estado de Direito.

Defesa de Mauro Cid

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo.

Julia Affonso, Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília