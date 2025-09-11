Primeira Turma do STF forma maioria para condenar Bolsonaro por chefiar trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria, nesta quinta-feira (11), para condenar Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista, deixando o ex-presidente (2019-2022) mais perto de uma pena de prisão.

Bolsonaro é acusado de ter chefiado uma organização criminosa armada para tentar se manter no poder após perder as eleições em 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ministra Cármen Lúcia votou a favor da condenação. Com o placar em 3 a 1 favorável à condenação, para que o STF adote formalmente esta decisão, ainda falta o voto do quinto ministro da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

