STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados na ação penal por tentativa de golpe de Estado

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem votos para condenar o núcleo principal da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. A ministra Carmen Lúcia, para quem há 'prova cabal' de que os acusados atacaram as instituições democráticas, garantiu maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no processo, apontados como artífices do plano de ruptura institucional.

Raquel Miúra, correspondente da RFI em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, o general e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o general e ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres são acusados pelos crimes de Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Carmen Lúcia disse na sessão desta quinta-feira (11) que o grupo "desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais Poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário." E afirmou também que "o que há de inédito, talvez, nessa ação penal, é que nela pulsa o Brasil que me dói".

A sessão foi marcada pela reação dos ministros ao colega Luís Fux, que na quarta-feira (10) usou toda a sessão, de manhã até à noite, para apresentar seu voto, discordando dos demais.

Já era esperado que Fux faria um contraponto, porém a forma como ele leu voto, sem permitir apartes, com palavras duras atribuídas ao relatório de Alexandre de Moraes gerou tensão na corte e municiou o coro dos bolsonaristas em defesa de uma anistia ou ao menos uma redução de penas, propostas que vire e mexe ganham força no Congresso Nacional.

Exibição de vídeos

O ministro Alexandre de Moraes chegou a exibir vídeos com discursos públicos de Bolsonaro, quando era presidente da República, criticando o STF.

Um dos pontos mais criticados por Fux foi o julgamento pela Suprema Corte de pessoas que não tem mais foro, argumento rebatido por Carmen Lúcia: "Sempre votei do mesmo jeito. Sempre entendi que a competência era do STF.

"Esse julgamento do SUpremo Tribunal Federal é histórico por vários aspectos. O mais importante deles é porque atinge uma tentativa de golpe de Estado e isso difere da experiência republicana brasileira, que sempre foi condescendente com os golpistas, sobretudo aqueles vindos das Forças Armadas", analisou o historiador Antonio Barbosa da Universidade de Brasília.

Na sequência, o ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, iniciou a apresentação do seu voto sobre a ação penal.